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El Newcastle cierra su primer gran fichaje del verano tras rebajar varios millones el precio del portero
Los Magpies se muestran inflexibles en las negociaciones por la estrella del Reims
Los Magpies han avanzado en su campaña de fichajes al cerrar el acuerdo por la joven promesa francesa. El fichaje, valorado en menos de 24 millones de libras, supone un éxito para el equipo de captación del club.
El acuerdo está en su fase final y el joven guardameta viajará a Inglaterra para someterse a las pruebas médicas. Así concluye una larga búsqueda de los Magpies, que llevaban meses vinculados al portero del Reims antes de alcanzar este acuerdo con el club de la Ligue 2.
Anuncian nuevo precio para la oferta de verano.
Contrario a los primeros rumores, que indicaban un coste superior a 20 millones de libras para Jaouen, las cifras reales resultan más asequibles para el Newcastle de Eddie Howe.
Según Craig Hope, el coste final quedará muy por debajo de lo previsto y rondará los 18,65 millones de libras, casi 6 millones menos que la cifra inicial de 24 millones.
Un cambio en la estrategia de fichajes del Tyneside
El fichaje de Jaouen evidencia el nuevo rumbo a largo plazo del Newcastle. En vez de pagar cifras astronómicas por estrellas consolidadas, el club busca jóvenes talentos ocultos. La idea es construir una plantilla sostenible que compita al máximo nivel sin sobreendeudarse.
Jaouen se ve más como un proyecto de futuro que como un jugador listo para desplazar a los actuales titulares.
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Se prevé una reorganización en la portería del St James' Park
La inminente llegada de Jaouen no aclara el futuro de los porteros de St James' Park. Nick Pope podría fichar por Ipswich Town o Leeds, lo que abriría la puerta a un nuevo candidato para la titularidad.
Aunque se ha relacionado a James Trafford, del Burnley, con un fichaje para hacerse con la titularidad, se espera que Jaouen actúe como un suplente de gran calidad en el futuro inmediato.