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El Newcastle cierra el fichaje de un centrocampista adolescente del Ajax por 23 millones de libras
Los Magpies fichan a un joven prodigio
El Newcastle ha fichado al joven centrocampista Steur, del Ajax, por hasta 23 millones de libras. Llegó el miércoles a Tyneside, pasó el reconocimiento médico y firmó un contrato de cinco años, hasta 2031. El club actuó rápido ante su brillante temporada en la máxima categoría holandesa.
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Steur disfruta de su fichaje soñado
El internacional juvenil de los Países Bajos mostró su alegría tras ser presentado en St James' Park. Steur admitió que jugar en la Premier League cumple un sueño de la infancia.
En la web del club declaró: «Es increíble estar aquí. Es un club enorme de la mejor liga del mundo y siempre fue mi sueño jugar en ella. Me sentía como en casa en el Ajax —llegué a los siete años y me voy con grandes recuerdos—, pero cuando un equipo como el Newcastle te busca, es muy difícil decir que no».
Howe elogia la educación de élite
El entrenador Eddie Howe ha dado la bienvenida al ganador del Trofeo Abdelhak Nouri, quien sigue los pasos de Christian Eriksen y Rafael van der Vaart como el talento más prometedor de la cantera del Ajax.
Howe declaró: «Estamos encantados de dar la bienvenida a Sean al Newcastle United; es un joven de gran promesa que ya ha jugado en la Liga de Campeones y en la máxima categoría del fútbol holandés. Vemos un gran potencial en Sean y creemos que tiene las cualidades necesarias para convertirse en un jugador valioso para nosotros en los próximos años. Es algo que nos ilusiona mucho y estamos deseando trabajar con él y ayudarle a alcanzar sus ambiciones.
«Ha recibido una excelente formación en el Ajax, que cuenta con un historial sobresaliente en la formación de jóvenes futbolistas».
El Ajax, desde el Johan Cruijff ArenA, lo despidió con un comunicado en el que le agradeció sus años en Ámsterdam y le deseó éxito en la Premier League.
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El joven talento holandés espera su incorporación
El joven centrocampista, líder en ocasiones creadas y duelos ganados entre los jugadores de 18 años o menos de la Eredivisie, debe adaptarse ahora al exigente entrenamiento de Howe para la Premier League. La llegada de Steur refuerza un centro del campo mermado por la marcha de Tonali al Tottenham, mientras el club sigue atento al mercado de fichajes.
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