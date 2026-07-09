El Newcastle cierra el fichaje de un centrocampista adolescente del Ajax por 23 millones de libras

El entrenador Eddie Howe ha dado la bienvenida al ganador del Trofeo Abdelhak Nouri, quien sigue los pasos de Christian Eriksen y Rafael van der Vaart como el talento más prometedor de la cantera del Ajax.

Howe declaró: «Estamos encantados de dar la bienvenida a Sean al Newcastle United; es un joven de gran promesa que ya ha jugado en la Liga de Campeones y en la máxima categoría del fútbol holandés. Vemos un gran potencial en Sean y creemos que tiene las cualidades necesarias para convertirse en un jugador valioso para nosotros en los próximos años. Es algo que nos ilusiona mucho y estamos deseando trabajar con él y ayudarle a alcanzar sus ambiciones.

«Ha recibido una excelente formación en el Ajax, que cuenta con un historial sobresaliente en la formación de jóvenes futbolistas».

El Ajax, desde el Johan Cruijff ArenA, lo despidió con un comunicado en el que le agradeció sus años en Ámsterdam y le deseó éxito en la Premier League.