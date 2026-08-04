El Newcastle ha iniciado activamente la búsqueda de un nuevo centrocampista dinámico, con Nmecha, figura destacada del Dortmund, emergiendo como su prioridad absoluta. Las Urracas ya han iniciado conversaciones formales en un intento de cerrar este verano el fichaje del internacional alemán de 25 años.

Según L'Equipe, la cúpula del club inglés considera a Nmecha como la solución preferida para reforzar su sala de máquinas. Aunque el centrocampista del Porto Victor Froholdt también está siendo estudiado activamente como posible alternativa, el jugador del Dortmund sigue firmemente en lo más alto de su ambiciosa lista de objetivos.



