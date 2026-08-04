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El Newcastle apunta al crack del Borussia Dortmund de 120 millones de euros mientras el Arsenal se acerca al fichaje de Bruno Guimaraes
El Newcastle apunta a la estrella del Dortmund
El Newcastle ha iniciado activamente la búsqueda de un nuevo centrocampista dinámico, con Nmecha, figura destacada del Dortmund, emergiendo como su prioridad absoluta. Las Urracas ya han iniciado conversaciones formales en un intento de cerrar este verano el fichaje del internacional alemán de 25 años.
Según L'Equipe, la cúpula del club inglés considera a Nmecha como la solución preferida para reforzar su sala de máquinas. Aunque el centrocampista del Porto Victor Froholdt también está siendo estudiado activamente como posible alternativa, el jugador del Dortmund sigue firmemente en lo más alto de su ambiciosa lista de objetivos.
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Preparándose para la vida después de Guimaraes
La búsqueda urgente de Nmecha está impulsada directamente por la muy esperada salida del capitán del club, Guimaraes. El brasileño, uno de los favoritos de la afición, está actualmente a punto de cerrar un traspaso bomba dentro de Inglaterra al Arsenal.
Se espera que el Arsenal cierre el fichaje del influyente centrocampista por una cantidad enorme, en torno a los 90 millones de euros. Este inminente y lucrativo ingreso proporcionará al equipo de captación del Newcastle la capacidad financiera necesaria para reinvertir de inmediato en la remodelación de su centro del campo de cara a la nueva temporada, después de haber perdido también anteriormente a Sandro Tonali rumbo al Tottenham.
Valoración elevada
Sin embargo, convencer al Dortmund para que autorice una venta no será una tarea sencilla. Según se informa, el gigante de la Bundesliga no está en absoluto dispuesto a escuchar ofertas inferiores a 120 millones de euros por Nmecha, que sigue teniendo contrato en Alemania hasta junio de 2030.
El centrocampista disfrutó recientemente de una aceptable campaña individual en el Mundial, a pesar de que Alemania sufrió una decepcionante eliminación en la primera ronda de las eliminatorias. A nivel de clubes, disputó 29 partidos de la Bundesliga durante la temporada 2025-26 y aportó dos goles. El Newcastle ya conoce bien las asombrosas exigencias económicas del Dortmund mientras afronta un periodo más amplio de importante transición en la plantilla.
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Cambio inminente en el banquillo del Newcastle ยูไนเต็ด
Mientras continúan entre bastidores las complejas negociaciones por Nmecha, el Newcastle también se prepara para abrir una era completamente nueva en el banquillo de St James' Park. Se espera de forma generalizada que el club sustituya al actual entrenador, Eddie Howe, por el muy cotizado técnico alemán Matthias Jaissle. Se entiende que un anuncio oficial público que confirme la llegada de Jaissle es el único paso que queda para cerrar esa operación en concreto.
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