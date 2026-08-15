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Yosua Arya

Traducido por

El Newcastle acelera para cerrar el fichaje de Amar Dedic por 30 millones de libras antes del estreno ante el Liverpool

Fichajes
A. Dedic
Newcastle
Benfica
Premier League
Newcastle vs Liverpool
Liverpool

El Newcastle acelera para cerrar el fichaje de Amar Dedic, procedente del Benfica, por 30 millones de libras. El club espera inscribir a tiempo al versátil internacional bosnio para que pueda debutar contra el Liverpool en la jornada inaugural de la Premier League del próximo fin de semana.

  • El Newcastle acelera para cerrar el fichaje de Dedic

    El Newcastle está presionando activamente para completar el fichaje del defensa del Benfica Dedic. Las Urracas han alcanzado un acuerdo de principio por un paquete global de hasta 30 millones de libras por el jugador de 23 años, según TeamTalk.

    Solo quedan por resolverse completamente los últimos detalles del traspaso. Las condiciones personales de un contrato de cinco años con el internacional bosnio ya están firmemente acordadas. El club espera con entusiasmo someter al defensa al reconocimiento médico este fin de semana mientras busca cerrar el esperado traspaso.

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    La recuperación física de Livramento acelera el traspaso

    La enorme urgencia por cerrar el acuerdo se ha intensificado significativamente debido a los actuales problemas físicos de Tino Livramento. El lateral inglés todavía no está en plena forma de cara a la nueva campaña.

    El Newcastle quiere desesperadamente que Dedic quede inscrito oficialmente y completamente integrado en la plantilla del primer equipo antes de su inminente estreno. El Newcastle recibirá al Liverpool el próximo domingo en su primer partido de la temporada en la Premier League, y la directiva del club quiere que el nuevo fichaje esté disponible para ser convocado.

  • El reencuentro con Jaissle aumenta el atractivo

    La impresionante versatilidad de Dedic es uno de los grandes atractivos para el club inglés. Principalmente lateral derecho, también puede jugar con total naturalidad en el lado izquierdo de la defensa y tiene una valiosa experiencia actuando como central.

    Esta capacidad de adaptación ofrece a head coach Matthias Jaissle otra excelente opción táctica. El movimiento también serviría para reunir de nuevo con éxito a Dedic con Jaissle, que conoce excepcionalmente bien al defensa. Ambos disfrutaron anteriormente de una relación de trabajo muy productiva durante su etapa juntos en Austria, en el RB Salzburg y el Liefering.

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    Se están ultimando los detalles finales

    Jaissle apoya por completo que se lleve a cabo el traspaso. El entrenador cree firmemente que su exjugador puede aportar de inmediato y de forma positiva mientras intenta reforzar la plantilla del Newcastle.

    Los detalles finales del complejo acuerdo se están ultimando actualmente entre los directivos de ambos clubes. Sin embargo, el Newcastle confía cada vez más en cerrar con éxito la operación. Si todo sale exactamente según lo previsto en los próximos días, Dedic quedará plenamente inscrito y disponible para el gran duelo contra el Liverpool el próximo fin de semana.

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