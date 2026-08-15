El Newcastle acelera para cerrar el fichaje de Amar Dedic por 30 millones de libras antes del estreno ante el Liverpool

El Newcastle está presionando activamente para completar el fichaje del defensa del Benfica Dedic. Las Urracas han alcanzado un acuerdo de principio por un paquete global de hasta 30 millones de libras por el jugador de 23 años, según TeamTalk.

Solo quedan por resolverse completamente los últimos detalles del traspaso. Las condiciones personales de un contrato de cinco años con el internacional bosnio ya están firmemente acordadas. El club espera con entusiasmo someter al defensa al reconocimiento médico este fin de semana mientras busca cerrar el esperado traspaso.