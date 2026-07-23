Las pésimas noticias llegadas en el espacio de pocos días sobre el estado físico de Alessandro Buongiorno y Sam Beukema son una parte bastante importante de la emergencia defensiva que el nuevo Napoli de Massimiliano Allegri se encuentra obligado a gestionar desde los primeros días de la concentración de pretemporada. El exentrenador del Milan pierde durante varias semanas a dos piezas valiosas de una línea que desde esta temporada volverá a ser de cuatro y que, ya con motivo del primer amistoso contra el Arezzo, ha mostrado más de una incertidumbre. Superables también a través de un mercado de fichajes que, en la cabeza del técnico, pasa por la llegada de algún refuerzo.
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El Napoli descubre que tiene una emergencia en defensa: Allegri sugiere el nombre de Federico Gatti, cuánto cuesta y qué alternativas valora el director deportivo Manna
CUÁNTAS INCERTIDUMBRES
En el partido disputado ayer por la tarde en Dimaro, el Napoli arrancó con una pareja de centrales formada por Rrahmani y Rafa Marín, uno de esos futbolistas, junto a Marianucci y Obaretin (de regreso de sus respectivas cesiones en el Torino y el Empoli), que Allegri tendrá la tarea de evaluar durante este periodo de preparación. El español es, a día de hoy, el único defensa zurdo que puede alinearse en el corazón de la zaga, con el uruguayo Mathías Olivera como solución alternativa. Independientemente del perfil, el Napoli querría cubrir los huecos dejados por las graves lesiones de Buongiorno y Beukema —y, en términos numéricos, por la salida de Juan Jesus— con un jugador ya hecho para nuestro campeonato. Y, después de ver esfumarse la opción preferida que conducía al nuevo jugador del Milan Mario Gila (bloqueada por la necesidad de vender antes de comprar), Allegri habría señalado a un hombre de su máxima confianza como Federico Gatti.
LA PETICIÓN DE ALLEGRI
El defensa de la generación del 98 ya no es considerado desde hace tiempo una referencia para la Juventus, que, por boca de Luciano Spalletti, apuesta por jugadores con características diferentes: en la última temporada, Gatti disputó apenas 28 partidos contando todas las competiciones, de los cuales solo 16 como titular. Su contrato sigue siendo largo (vence en junio de 2030) y los 3 millones de euros netos más bonus por temporada pesan en las arcas del club, que en caso de una oferta considerada adecuada abriría la puerta a su salida. Durante la pasada temporada lo había tanteado el Milan, siempre a instancias de Allegri, y hoy puede ser el Napoli quien haga un intento en cuanto se cierre alguna salida, necesaria para recortar numéricamente una plantilla extralarga.
Las alternativas de Manna
El director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha tomado nota de la sugerencia de su entrenador, pero obviamente trabaja en paralelo en distintas opciones para no verse desprevenido. Oumar Solet, del Udinese, (club con el que Aurelio De Laurentiis mantiene una excelente relación) es una idea que no hay que descartar después de que el Inter se haya hecho a un lado, ya sea por la distancia entre la oferta y la demanda, ya sea por las dudas sobre el estado físico del francés. Otra opción pueden ser los descartes de algunos grandes clubes europeos y el Chelsea, en ese sentido, es una tienda que puede ofrecer alguna oportunidad, como el ex del Mónaco Benoit Badiashile (clase 2001).
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