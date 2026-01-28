Conte es indiscutiblemente un entrenador de nivel élite. El defensor del Inter, Alessandro Bastoni, una vez lo llamó "el Lionel Messi de los entrenadores" y esa es una opinión compartida por muchos de sus antiguos pupilos. De hecho, hay pocas fuerzas más transformadoras trabajando en el juego hoy en día.

Como escribió el gran Andrea Pirlo en su autobiografía, "Cuando Conte habla, sus palabras te asaltan. Atraviesan las puertas de tu mente, a menudo de manera bastante violenta, y se alojan profundamente en ti. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que me encontré diciendo: '¡Diablos, Conte dijo algo realmente acertado de nuevo hoy!'"

Esa mezcla inspiradora de perspicacia e intensidad es la razón principal por la que Conte ha tomado el mando de clubes en crisis (Juventus, Chelsea y Napoli) y los ha llevado a un título de liga en su primera temporada al frente.

En los tres casos, sin embargo, el equipo en cuestión había tenido un rendimiento tan pobre la temporada anterior que Conte no tenía la carga del fútbol europeo. Como resultado, a menudo tenía una semana para prepararse para los partidos domésticos, lo cual es obviamente una ventaja enorme sobre los rivales por el título.

Para empezar, le da a un entrenador más tiempo para estudiar las fortalezas y debilidades de un oponente, lo que facilita la creación de un plan de juego detallado para anular las primeras y explotar las segundas.

Sin embargo, también ofrece crucialmente a los jugadores más tiempo para recuperarse de su partido anterior, y eso siempre ha sido de suma importancia para los equipos de Conte.