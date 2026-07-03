AFP
Traducido por
¡El Nápoles tiene nuevo entrenador! Max Allegri sustituye a Antonio Conte tras dejar el AC Milan, lo que marca el inicio de una nueva etapa para Scott McTominay, Kevin De Bruyne y compañía
Un genio de la estrategia se hace con el cargo
Los Partenopei han cerrado un acuerdo global con el entrenador de 58 años, mediante un contrato a largo plazo que se extenderá hasta junio de 2029. Allegri toma el relevo de Conte, quien abandonó el Estadio Diego Armando Maradona en mayo tras conseguir un Scudetto y, posteriormente, un segundo puesto en la clasificación. El club retrasó deliberadamente el anuncio oficial hasta que el entrenador resolvió con éxito la rescisión de su contrato con los Rossoneri.
- Getty Images Sport
Un comunicado oficial da la bienvenida al entrenador.
El club italiano publicó un comunicado en sus canales digitales para anunciar el regreso de un rostro conocido a Nápoles. La junta directiva destacó la trayectoria del entrenador, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una figura dominante del fútbol italiano moderno.
El club declaró: «El Nápoles da la bienvenida a Massimiliano Allegri como nuevo entrenador del primer equipo. Allegri ha firmado un contrato con el club hasta el 30 de junio de 2029.
Tras una extensa carrera como jugador —incluida su etapa en el Nápoles en la temporada 1997-98—, Allegri inició su trayectoria como entrenador en la campaña 2003-04 con el Aglianese. En la temporada 2007-08 ascendió al Sassuolo a la Serie B y ganó la Supercopa de la Serie C1. Meses después debutó en la Serie A con el Cagliari, acabó noveno y ganó la Panchina d’Oro.
En 2010 fichó por el Milan y conquistó el 18.º Scudetto y la sexta Supercopa de Italia. De 2014 a 2019 dirigió a la Juventus, logrando cinco ligas, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas, y llevando al equipo a dos finales de la Liga de Campeones. Tras dos años de pausa, regresó a la Juventus y conquistó su quinta Coppa Italia en 2024. La temporada pasada dirigió al Milan y lo llevó al quinto puesto.
«¡Bienvenido, Max Allegri!»
Una carrera llena de éxitos renace
Allegri llega con un palmarés impresionante: seis títulos de la Serie A y cinco Copas de Italia conseguidos en sus etapas en el AC Milan y la Juventus. Sin embargo, su segunda etapa en San Siro terminó con su destitución tras una mala racha que acabó con un quinto puesto. Su salida coincidió con una profunda reestructuración institucional en Milán que llevó a la salida de los directivos Igli Tare, Geoffrey Moncada y Giorgio Furlani.
- AFP
Comienza una ardua reconstrucción táctica
El nuevo entrenador debe recuperar la solidez defensiva e integrar a los jugadores clave antes de la pretemporada. Allegri tiene que acabar con el estancamiento táctico del equipo de cara al inicio de la Serie A 2026-27, el 22 de agosto, cuando el Nápoles visite Génova. Ese debut liguero será su primera gran prueba.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias