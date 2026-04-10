El Nápoles busca fichar al centrocampista del Benfica Ríos y lo ha convertido en su prioridad para la próxima ventana de traspasos. Ya negocia con el objetivo de reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada.

Según Gianluca Di Marzio, el club ha acelerado los contactos en los últimos días. El director deportivo, Manna, negocia con los representantes del jugador para traerlo al sur de Italia. Ríos fichó por el Benfica el verano pasado, pero no se ha consolidado con José Mourinho, lo que facilita su salida.