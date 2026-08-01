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El Nápoles prepara una jugosa renovación de contrato para Scott McTominay mientras Massimiliano Allegri construye un nuevo centro del campo en torno a la estrella escocesa
Papel vital para McTominay
La directiva del Nápoles se prepara para presentar una ampliación de contrato a largo plazo a McTominay después de que se haya consolidado como una pieza clave en los planes de Massimiliano Allegri. Nombrado a principios de julio de 2026, el nuevo entrenador ha situado al centrocampista como el eje de su sistema 4-3-3 durante la pretemporada en Castel di Sangro. La cálida acogida de la afición subrayó aún más el estatus del escocés como uno de los favoritos de los aficionados en el Stadio Diego Armando Maradona.
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El Nápoles planea un nuevo contrato
Según un informe de Tuttomercatowebque cita a La Gazzetta dello Sport, Allegri tiene la intención de conceder a McTominay una mayor libertad para apoyar el ataque y moverse cerca del área rival. La imponente capacidad física y la conciencia espacial del jugador de 29 años lo convierten en un encaje ideal para asociarse con la delantera del Nápoles.
En reconocimiento a su enorme impacto, el Nápoles está deseando ampliar la estancia de McTominay hasta 2030, con una opción por un año más. Actualmente bajo contrato hasta 2028 con un salario anual de 3,5 millones de euros, se informa de que el jugador mantiene la calma y está plenamente comprometido con una estancia a largo plazo en Nápoles. Está previsto que las negociaciones formales sobre las condiciones actualizadas tengan lugar una vez termine el mercado de fichajes de verano.
Impacto inmediato en Italia
Desde su llegada procedente del Manchester United, McTominay ha disfrutado de una etapa estelar, con 27 goles y diez asistencias en 80 partidos entre todas las competiciones. Su impresionante rendimiento le valió el Scudetto de la Serie A en su campaña de debut en 2024-25, seguido de la Supercoppa Italiana la temporada siguiente. Esos números le han consolidado como uno de los centrocampistas más eficaces e influyentes del fútbol italiano.
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Nueva era bajo Allegri
Allegri, que firmó un contrato de tres años hasta junio de 2029 para reemplazar a Antonio Conte, está priorizando completar la plantilla y las salidas antes de cerrar la renovación de McTominay. Mientras tanto, se espera que McTominay sea titular en el estreno de la Serie A, en el que el Nápoles abrirá su nueva campaña liguera a domicilio ante el Genoa el 22 de agosto.
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