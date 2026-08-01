Según un informe de Tuttomercatowebque cita a La Gazzetta dello Sport, Allegri tiene la intención de conceder a McTominay una mayor libertad para apoyar el ataque y moverse cerca del área rival. La imponente capacidad física y la conciencia espacial del jugador de 29 años lo convierten en un encaje ideal para asociarse con la delantera del Nápoles.

En reconocimiento a su enorme impacto, el Nápoles está deseando ampliar la estancia de McTominay hasta 2030, con una opción por un año más. Actualmente bajo contrato hasta 2028 con un salario anual de 3,5 millones de euros, se informa de que el jugador mantiene la calma y está plenamente comprometido con una estancia a largo plazo en Nápoles. Está previsto que las negociaciones formales sobre las condiciones actualizadas tengan lugar una vez termine el mercado de fichajes de verano.