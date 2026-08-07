El Nápoles prepara un sensacional golpe al Arsenal mientras Romelu Lukaku se acerca a la salida del Stadio Diego Armando Maradona

Según Calciomercato, Allegri está decidido a reforzar su ataque en el Stadio Diego Armando Maradona con la incorporación de Gabriel Jesus. Aunque se espera que el técnico italiano construya su unidad ofensiva en torno al internacional danés Rasmus Hojlund, existe un claro deseo de asegurar un socio de primer nivel o una alternativa para liderar la delantera.

Corriere dello Sport sugiere que el interés dista mucho de ser superficial, y que el exjugador del Manchester City está abierto a un nuevo desafío fuera de la Premier League. Se cree que el Arsenal valora al jugador de 29 años en aproximadamente 20 millones de euros, una cifra que el Nápoles espera rebajar dada la aparente disposición del futbolista a mudarse a Italia.



