La operación encaja con la ambición del Nápoles de competir en múltiples frentes nacionales y europeos bajo las órdenes de Allegri. Después de haberse formado en la cantera del Betis antes de su llegada a Madrid en 2017, la amplia trayectoria de Ceballos en la élite europea le convierte en el perfil ideal para aportar serenidad, control táctico y visión creativa a la sala de máquinas del conjunto partenopeo.

Asegurar a un jugador de su calibre como agente libre también supone un importante impulso financiero, ya que permite al club mejorar de forma significativa la profundidad de su primera plantilla sin comprometer la estabilidad presupuestaria antes de una campaña exigente.