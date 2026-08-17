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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El Nápoles intensifica su interés por el excentrocampista del Real Madrid Dani Ceballos

Fichajes
D. Ceballos
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El Nápoles ha intensificado su interés por Dani Ceballos al presentar una oferta formal al excentrocampista del Real Madrid tras su salida de la capital española. El agente libre de 30 años también está despertando el interés de la Juventus y de su club de infancia, el Real Betis, pero el equipo de Massimiliano Allegri está apretando ahora para cerrar un traspaso rápido.

  • El Nápoles lanza una propuesta de contrato

    Según se informa, el Nápoles ha presentado una oferta formal de contrato a los representantes de Ceballos con el objetivo de reforzar el centro del campo de Allegri de cara a la nueva temporada. Según Sportal, el conjunto partenopeo se movió rápido para aprovechar la disponibilidad del internacional español después de que su larga etapa en el Madrid llegara a su fin. Aunque el mediapunta de 30 años también ha estado en contacto con el Betis, el club italiano está presionando con fuerza para convencerlo de que continúe su carrera en la Serie A.

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    Los rivales de Turín siguen de cerca la situación

    El informe añade que el intento del Nápoles está siendo seguido muy de cerca por su rival nacional, la Juventus, que ya estudió un movimiento por el mediapunta español el pasado verano y mantiene un interés activo en su situación. Sin embargo, Ceballos no está considerado actualmente una prioridad absoluta para la jerarquía bianconera, lo que abre una vía clara para que el conjunto napolitano tome ventaja en la carrera por su fichaje antes de que otros pretendientes rivales compliquen las negociaciones con ofertas concretas propias.

  • Un fichaje a coste cero encaja con las finanzas

    La operación encaja con la ambición del Nápoles de competir en múltiples frentes nacionales y europeos bajo las órdenes de Allegri. Después de haberse formado en la cantera del Betis antes de su llegada a Madrid en 2017, la amplia trayectoria de Ceballos en la élite europea le convierte en el perfil ideal para aportar serenidad, control táctico y visión creativa a la sala de máquinas del conjunto partenopeo.

    Asegurar a un jugador de su calibre como agente libre también supone un importante impulso financiero, ya que permite al club mejorar de forma significativa la profundidad de su primera plantilla sin comprometer la estabilidad presupuestaria antes de una campaña exigente.

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  • Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    La respuesta al contrato decide el futuro

    Un avance en las negociaciones podría llegar rápidamente si el entorno de Ceballos acepta las condiciones que hay actualmente sobre la mesa. Mientras tanto, el Nápoles está ultimando los preparativos para arrancar su campaña 2026-27 de la Serie A con un viaje a Génova el próximo sábado. Allegri está deseando cerrar la operación cuanto antes, para asegurarse de que el veterano centrocampista se incorpore antes de que un intenso calendario de partidos coja impulso.