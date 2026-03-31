AFP
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El Nápoles emite un comunicado alarmante ante la insistencia de Romelu Lukaku en ignorar las peticiones para que regrese de Bélgica
Una falta de comunicación
Mientras sus compañeros regresaban de sus compromisos internacionales, el exjugador del Chelsea permaneció en Bélgica, lo que provocó una reprimenda pública sin precedentes por parte del equipo de la Serie A.
La disputa se deriva de la decisión de Lukaku de someterse a un proceso de recuperación personal lejos del personal médico del club. A pesar de retirarse de la selección belga la semana pasada alegando problemas físicos, optó por trabajar con entrenadores privados en lugar de regresar a Nápoles, una decisión que, según se informa, no fue autorizada por el club.
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Se barajan medidas disciplinarias
La directiva del Nápoles no se anduvo con rodeos al referirse a la insubordinación del jugador de 32 años. La frustración dentro del club es palpable, y la junta directiva está barajando ahora la posibilidad de imponerle una cuantiosa multa o excluirlo por completo de la plantilla del primer equipo.
En un comunicado oficial, el club declaró: «El SSC Nápoles confirma que Romelu Lukaku no ha respondido a la convocatoria de hoy para reincorporarse a los entrenamientos. El club se reserva el derecho de considerar la adopción de las medidas disciplinarias oportunas, así como de determinar si el jugador seguirá entrenando con el equipo por un periodo indefinido».
Los expertos jurídicos entran en escena
La situación ha ido más allá de una simple discrepancia deportiva, y el equipo jurídico del Nápoles está analizando ahora el contrato del delantero. Tal y como sugiere Sky Sports, a través de Football Italia, los abogados están evaluando si el carácter «indefinido» de la ausencia de Lukaku justifica sanciones contractuales más severas, más allá de la multa estándar de una semana. El club podría estar dispuesto a excluir por completo al delantero si no se llega a un acuerdo en las próximas 48 horas.
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¿Y ahora qué?
Esta crisis interna llega en un momento especialmente delicado para el Nápoles, justo cuando se prepara para un partido decisivo en la liga nacional. El club recibirá al AC Milan el lunes en un encuentro que podría tener un impacto significativo en la parte alta de la clasificación de la Serie A. Los Partenopei ocupan actualmente el tercer puesto con 62 puntos en 30 partidos, a solo un punto del Milan, segundo clasificado. Por su parte, el Inter lidera la tabla con 69 puntos.