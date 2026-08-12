El propio jugador está impulsando activamente el movimiento al Stadio Diego Armando Maradona. Según se informa, Badiashile ha rechazado el interés de un club de la Premier League no identificado para priorizar un cambio a Nápoles. El Chelsea buscó inicialmente una obligación de compra fijada en 15 millones de euros.

Aunque desde entonces ha aceptado una opción de compra en su lugar, el Chelsea elevó posteriormente esa cifra hasta entre 18 y 20 millones de euros. El Nápoles trabaja actualmente para negociar esa cantidad de la opción lo más a la baja posible. A pesar del cambio en el precio, la diferencia restante entre ambas partes se describe como mínima.