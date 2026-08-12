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El Nápoles confía en fichar al defensa del Chelsea pese a que el club londinense ha elevado el precio de salida
El Nápoles presiona para fichar al defensa del Chelsea Badiashile
El Nápoles sigue confiando en cerrar un acuerdo por el defensa del Chelsea Badiashile, pese a que el club de la Premier League ha elevado sus exigencias económicas. Según Gazzetta, Badiashile se ha convertido en el objetivo prioritario de Allegri para este mercado de fichajes. El conjunto de la Serie A considera al francés una incorporación clave para reforzar sus opciones defensivas de primera línea. Ambos clubes ya han acordado las bases de una cesión por valor de 3 millones de euros. Sin embargo, las negociaciones siguen en marcha en lo relativo a la valoración final de la opción de compra.
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Badiashile rechaza el interés de la Premier League por Nápoles
El propio jugador está impulsando activamente el movimiento al Stadio Diego Armando Maradona. Según se informa, Badiashile ha rechazado el interés de un club de la Premier League no identificado para priorizar un cambio a Nápoles. El Chelsea buscó inicialmente una obligación de compra fijada en 15 millones de euros.
Aunque desde entonces ha aceptado una opción de compra en su lugar, el Chelsea elevó posteriormente esa cifra hasta entre 18 y 20 millones de euros. El Nápoles trabaja actualmente para negociar esa cantidad de la opción lo más a la baja posible. A pesar del cambio en el precio, la diferencia restante entre ambas partes se describe como mínima.
La crisis de lesiones en defensa obliga a Allegri a actuar
La búsqueda del central del Chelsea por parte del Napoli se ha convertido en una necesidad urgente debido a una grave crisis de lesiones en su línea defensiva. El defensa titular Alessandro Buongiorno estará entre tres y cuatro meses de baja tras someterse a una operación de rodilla. Además, Sam Beukema sufre actualmente un problema en el tendón de Aquiles, mientras que Luca Marianucci sufrió recientemente una rotura de ligamentos de la rodilla. Estos contratiempos han dejado a Allegri desesperadamente falto de opciones antes del inicio de la temporada.
- AFP
Allegri busca cerrar rápido la operación antes de la temporada
Con el visto bueno total del defensa y solo una pequeña diferencia económica por resolver, el Nápoles confía en cerrar el traspaso con rapidez. Allegri está deseando integrar al defensa francés en su plantilla lo antes posible. El técnico italiano espera contar con Badiashile cuando el equipo retome el trabajo en Castel Volturno después de Ferragosto. Si las negociaciones avanzan sin contratiempos en los próximos días, Badiashile llegará para apuntalar la mermada defensa del Nápoles de cara a la próxima temporada.
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