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¡El Nápoles apunta a un sorprendente triple golpe en la Premier League por Gabriel Jesus, Joshua Zirkzee y Nicolas Jackson!
Acelerando la búsqueda de un delantero
Según Gianluca Di Marzio, el Napoli está explorando activamente el mercado para reforzar sus opciones en ataque tras la salida de Romelu Lukaku al Fenerbahce. La actual parcela ofensiva ya cuenta con David Neres, Rasmus Hojlund, Matteo Politano y Alisson Santos.
Asegurar la llegada de un goleador determinante sigue siendo una prioridad absoluta para la directiva, que busca mantener una ventaja competitiva. Evaluar múltiples objetivos garantiza que el club pueda moverse con rapidez si surge la oportunidad adecuada antes de que se cierre el mercado de fichajes.
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Gabriel Jesus
El primer perfil que está considerando el club es Jesus. El delantero brasileño comenzó su carrera sénior de clubes en Palmeiras, donde fue elegido mejor debutante del Campeonato Brasileño de Serie A de 2015 y terminó primero en la Copa de Brasil, antes de ganar la Bola de Ouro en 2016 para ayudar a Palmeiras a conquistar su primer título de liga nacional en 22 años.
Jesus fichó por el Manchester City en enero de 2017 en un traspaso valorado en 27 millones de libras, con el que ganó cuatro títulos de la Premier League, tres Copas de la Liga y una FA Cup, antes de unirse al Arsenal en julio de 2022 por 45 millones de libras. Después de perderse la mayor parte del año natural 2025 por lesión, regresó el 10 de diciembre ante el Club Brugge y marcó su primer gol en más de 11 meses contra el Aston Villa.
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Joshua Zirkzee
Otra alternativa que maneja el Nápoles es el delantero del Manchester United Zirkzee. El neerlandés se formó en la cantera del Bayern de Múnich y llegó a disputar 17 partidos con el primer equipo, además de pasar cedido por Parma y Anderlecht antes de fichar en propiedad por el Bolonia en agosto de 2022.
Sus destacadas actuaciones con el Bolonia le valieron ser incluido en el Equipo del Año de la Serie A 2023-24 y ganar el premio al mejor jugador sub-23 de la liga, lo que posteriormente le llevó a fichar por el Manchester United en julio de 2024. Ahora, su situación actual en Old Trafford ha despertado el interés de posibles pretendientes en el mercado.
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Nicolas Jackson
El último candidato que está evaluando el equipo directivo es el delantero del Chelsea Jackson. Tras pasar por Casa Sports y el Villarreal, Jackson debutó en LaLiga en 2021 y firmó un contrato de ocho años con el Chelsea en 2023 por 32 millones de libras, antes de marcar más tarde en la final de la UEFA Conference League de 2025 contra el Real Betis.
Jackson pasó la temporada 2025-26 cedido en el Bayern de Múnich, de la Bundesliga, por 16,5 millones de euros, donde marcó en la Champions League contra el Pafos y ganó el título de la Bundesliga 2025-26 tras derrotar al VfB Stuttgart. Con este amplio bagaje, el Nápoles estudia ahora un posible movimiento entre estos candidatos preseleccionados.
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