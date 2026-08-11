El Nápoles acuerda con el Fenerbahçe un traspaso de 6 millones de euros por Romelu Lukaku

El traspaso ha avanzado a un ritmo vertiginoso tras unas negociaciones exitosas entre los dos clubes. Gianluca Di Marzio confirmó el martes que se había alcanzado formalmente un acuerdo.

Lukaku ya se ha sometido y ha superado las pruebas médicas oficiales con el Fenerbahce de cara al movimiento propuesto. Ambos equipos están actualmente en proceso de intercambiar la documentación formal del traspaso para cerrar la operación. Con todos los principales obstáculos ya superados, los trámites administrativos formales son el último requisito para que el traspaso se complete oficialmente.