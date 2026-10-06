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«El mundo te da las gracias»: Neymar se despide con emoción de Lionel Messi ante el adiós de Argentina
Una noche emotiva en el Monumental
El mundo del fútbol se prepara para despedirse de uno de sus mayores iconos de todos los tiempos en la escena internacional. Messi, ahora con 39 años, está a punto de disputar su último partido con Argentina en un amistoso contra Benín en el icónico Estadio Monumental de Buenos Aires.
Mientras el foco sigue puesto en las celebraciones en Buenos Aires, el impacto de la despedida de Messi se deja sentir mucho más allá de las fronteras de Argentina. Pese a la feroz rivalidad histórica entre Brasil y Argentina, Neymar recurrió a las redes sociales para asegurarse de que su amigo de toda la vida supiera exactamente cuánto ha significado para este deporte.
La pareja formó una de las asociaciones ofensivas más letales de la historia en el Barcelona, junto a Luis Suarez, y más tarde volvió a coincidir en el Paris Saint-Germain. Su vínculo siempre ha trascendido el terreno de juego, y el último homenaje de Neymar pone de relieve el profundo respeto que existe entre dos de los mayores talentos sudamericanos de la generación moderna.
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El emotivo homenaje de Neymar a una leyenda
En su cuenta oficial de Instagram, Neymar expresó la gratitud colectiva de la comunidad futbolística. El brasileño, que también se apartó de los compromisos internacionales tras el Mundial de 2026, compartió un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre la enorme contribución de Messi al fútbol.
«Quienes aman el fútbol se han aprovechado de ti a lo largo de los años… Hoy es tu último partido vistiendo la camiseta de tu equipo, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo», escribió Neymar, al tiempo que animaba a su excompañero a empaparse de los últimos momentos de su trayectoria internacional. La publicación, que rápidamente se hizo viral, incluía imágenes de las dos estrellas durante su etapa juntos en la élite del fútbol europeo.
Neymar ensalza el legado global de Messi
Neymar continuó con su homenaje al subrayar que el legado de Messi no se limita a una sola nación, sino que pertenece a todo el deporte. «No es solo Argentina la que te da las gracias, el mundo te agradece todo lo que has hecho por el fútbol. Gracias por hacer que ame aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado. Gracias, Leo», añadió.
El horario del partido, programado para un saque inicial a última hora de la noche en Sudamérica, significa que aficionados de todo el mundo estarán pendientes para presenciar los últimos retoques de un maestro en acción. Para Argentina, es una oportunidad de brindar una despedida a la altura a un capitán que ha definido a su selección durante casi dos décadas. Para el resto del mundo, es un momento para reflexionar sobre una carrera que ha dejado innumerables trofeos, estadísticas de récord y recuerdos que durarán toda la vida.
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El final de una era dorada para Argentina
La retirada de Messi del fútbol internacional marca el final definitivo de una edad de oro para Argentina. Desde su debut siendo adolescente, la estrella del Inter Miami ha sido el eje de la selección, soportando años de desilusiones en grandes finales antes de romper por fin la maldición con el título de la Copa América 2021.
La elección de Benín como último rival permite un ambiente de celebración en el que el resultado pasa a un segundo plano frente al homenaje. Cada toque, cada pase y cada una de sus características arrancadas será analizada y celebrada por una afición que en su día temió que nunca pudiera ganar un trofeo para ellos. Ahora, se marcha como el rey indiscutible del fútbol argentino, tras haber superado todas las expectativas y silenciado a todos los críticos.
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