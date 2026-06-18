Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
cm grafica mondiali 2026
Gianluca Minchiotti

Traducido por

El Mundial supone 41 mil millones del PIB; para volver a la lucha, Italia debe cambiar de estrategia

World Cup

La Copa del Mundo de 2026 generará ingresos por 13 mil millones, pero su impacto en el PIB mundial es casi cuatro veces mayor.

El fútbol ya no es solo un deporte, sino una industria global. La inversión, la tecnología y los nuevos modelos de negocio han cambiado cómo se financia, se consume y se juega. Según la FIFA, el Mundial genera un impacto económico de unos 41 mil millones de dólaresde PIB, entre efectos directos e indirectos.

  • ESTIMACIONES E INCÓGNITAS

    Según el Corriere della Sera, el Mundial lidera un sector que genera entre 45 y 130 mil millones de dólares al año. Persisten dudas sobre los ingresos reales, debido a los altos precios de las entradas y a una demanda que no siempre cumple las expectativas; aun así, el fútbol se consolida como uno de los mayores negocios del entretenimiento mundial.

    • Anuncios

  • LOS NUEVOS DUEÑOS

    La propiedad de los clubes se concentra cada vez más en fondos de inversión e inversores institucionales. En las cinco principales ligas europeas, más de un tercio de los clubes tiene capital privado o de riesgo entre sus accionistas. Al mismo tiempo, los estadios propios sehan convertido en centros de negocio que generan ingresos más allá del día del partido.


    La tecnología y el análisis de datos ya son clave en la gestión deportiva, desde sensores para controlar el rendimiento hasta herramientas que acercan a los aficionados, tal como señala el Corriere.

  • LA EVOLUCIÓN DEL JUEGO Y DEL NEGOCIO

    Los nuevos hábitos de consumo, sobre todo entre los jóvenes, están cambiando el juego. Se busca espectáculo inmediato, lo que impulsa ritmos más altos, transiciones rápidas, presión agresiva y mayor relevancia de las jugadas abalón parado. Así, evolucionan las tácticas, los entrenamientos y la preparación física de los futbolistas.


  • EL FÚTBOL COMO CLASE DE ACTIVOS FINANCIEROS

    El fútbol es ya una clase de activo financiero: inversores profesionales, marketing global, derechos televisivos, redes sociales, merchandising y explotación comercial de instalaciones impulsan su crecimiento. Italia, rezagada en muchos aspectos, debeentender esta transformación y adoptar nuevos modelos de gestión para recuperar la competitividad. En pocas palabras, para volver al partido, Italia debe cambiar de juego.