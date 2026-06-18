El fútbol ya no es solo un deporte, sino una industria global. La inversión, la tecnología y los nuevos modelos de negocio han cambiado cómo se financia, se consume y se juega. Según la FIFA, el Mundial genera un impacto económico de unos 41 mil millones de dólaresde PIB, entre efectos directos e indirectos.
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El Mundial supone 41 mil millones del PIB; para volver a la lucha, Italia debe cambiar de estrategia
ESTIMACIONES E INCÓGNITAS
Según el Corriere della Sera, el Mundial lidera un sector que genera entre 45 y 130 mil millones de dólares al año. Persisten dudas sobre los ingresos reales, debido a los altos precios de las entradas y a una demanda que no siempre cumple las expectativas; aun así, el fútbol se consolida como uno de los mayores negocios del entretenimiento mundial.
LOS NUEVOS DUEÑOS
La propiedad de los clubes se concentra cada vez más en fondos de inversión e inversores institucionales. En las cinco principales ligas europeas, más de un tercio de los clubes tiene capital privado o de riesgo entre sus accionistas. Al mismo tiempo, los estadios propios sehan convertido en centros de negocio que generan ingresos más allá del día del partido.
La tecnología y el análisis de datos ya son clave en la gestión deportiva, desde sensores para controlar el rendimiento hasta herramientas que acercan a los aficionados, tal como señala el Corriere.
LA EVOLUCIÓN DEL JUEGO Y DEL NEGOCIO
Los nuevos hábitos de consumo, sobre todo entre los jóvenes, están cambiando el juego. Se busca espectáculo inmediato, lo que impulsa ritmos más altos, transiciones rápidas, presión agresiva y mayor relevancia de las jugadas abalón parado. Así, evolucionan las tácticas, los entrenamientos y la preparación física de los futbolistas.
EL FÚTBOL COMO CLASE DE ACTIVOS FINANCIEROS
El fútbol es ya una clase de activo financiero: inversores profesionales, marketing global, derechos televisivos, redes sociales, merchandising y explotación comercial de instalaciones impulsan su crecimiento. Italia, rezagada en muchos aspectos, debeentender esta transformación y adoptar nuevos modelos de gestión para recuperar la competitividad. En pocas palabras, para volver al partido, Italia debe cambiar de juego.