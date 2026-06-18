El Mundial supone 41 mil millones del PIB; para volver a la lucha, Italia debe cambiar de estrategia

La propiedad de los clubes se concentra cada vez más en fondos de inversión e inversores institucionales. En las cinco principales ligas europeas, más de un tercio de los clubes tiene capital privado o de riesgo entre sus accionistas. Al mismo tiempo, los estadios propios sehan convertido en centros de negocio que generan ingresos más allá del día del partido.





La tecnología y el análisis de datos ya son clave en la gestión deportiva, desde sensores para controlar el rendimiento hasta herramientas que acercan a los aficionados, tal como señala el Corriere.