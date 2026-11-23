El Mundial Femenino volverá a Estados Unidos por primera vez desde 2003 y será la mayor edición hasta la fecha.

La FIFA adjudicó el lunes el torneo de 2031 a Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica. Será la primera vez que cuatro países compartan la organización. Participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos.

La FIFA también designó a Reino Unido como sede del Mundial Femenino de 2035.