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El Mundial cambia las reglas... La calma del Real Madrid aumenta las dudas sobre Vinicius

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Real Madrid
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J. Mourinho
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La solución está en manos de Mourinho

Vinícius Júnior ha vuelto a lo más alto. Nadie lo duda tras su actuación en el Mundial 2026, que lo sitúa entre los cinco mejores del mundo y lo convierte en candidato a todos los premios individuales, incluido el Balón de Oro. Su determinación y liderazgo resultan clave en cada partido, lo que satisface a su entrenador, Carlo Ancelotti.

Sin embargo, según el diario AS, su situación en el Real Madrid no ha cambiado. En Valdebebas reina la calma sobre su futuro.

  • «Esta situación exige una solución»

    Y añadió: «Nada cambia el rumbo marcado por los contratos en situaciones críticas. Desde hace años, la prioridad es clara: el interés del club y del equipo. Vinicius y su entorno lo saben, y la directiva del Real Madrid conoce sus deseos».

    Y añadió: «La calma no implica ignorar la difícil situación. Tras ver el rendimiento de las estrellas del Real Madrid en el Mundial, los responsables de Valdebebas se preguntan qué ha pasado en las dos últimas temporadas para que no rindan al mismo nivel. No hay comparación entre lo que ofrecen con la camiseta del Real Madrid y con la de sus selecciones».

    Y subrayó: «De ahí surge la convicción de que el equipo cuenta con tres de los cinco mejores jugadores del mundo, y que para que esta situación dé sus frutos es necesario encontrar una solución, y esa solución reside en José Mourinho».

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  • Mucha confianza... Vinícius no tiene prisa

    Volviendo a Vinícius, les dijo a sus compañeros brasileños que no tiene prisa y confía en llegar a un acuerdo con el club, pues no quiere marcharse ni fichar por otro equipo.

    El director del periódico, José Félix Díaz, añadía: «Vinicius cree que su futuro depende de él y que decidirá tras escuchar de nuevo a la directiva del Real Madrid, pero desde una posición de fuerza, como muestra con su juego en Estados Unidos».

    Lee también: Mourinho sorprende a la estrella del Real Madrid con una nueva decisión sobre su futuro

  • El fútbol no siempre entiende los sentimientos

    Afirmó: «El futuro de Vinicius depende de una nueva reunión con Florentino Pérez. El presidente siempre ha sido clave en su carrera, y el jugador le admira por el apoyo recibido desde su llegada a Madrid».

    Además, desde el Mundial se nota que el ambiente que rodea al jugador es muy distinto al de La Liga. Aquí, a veces, lleva el brazalete de capitán y asume una responsabilidad que espera replicar en el Real Madrid la próxima temporada. Pero sabe que el fútbol valora los hechos, no los sentimientos, y su contrato expira pronto».

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