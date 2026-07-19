El Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá traerá una novedad importante anunciada por la FIFA. La final, el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford (cerca de Nueva York), tendrá un toque inédito al estilo de la Super Bowl.
Getty Images Sport
Traducido por
El Mundial 2026 imita a la Super Bowl: Coldplay actuará en el descanso de la final
MUNDIALES COMO LA SUPER BOWL
El descanso de la final del Mundial durará unos 25 minutos, no los habituales 15, como en el showde la Super Bowl. Durante ese tiempo habrá un espectáculo con Coldplay, Madonna, Laura Pausini y otros artistas.
LA CONFIRMACIÓN DE INFANTINO
En la Cumbre Económica Mundial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el espectáculo de la final lo encabezará Chris Martin, líder de la famosa banda británica: «¿La actuación? No será una más, será una de las más grandes del mundo».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias