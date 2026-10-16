El multimillonario sancionado Alisher Usmanov planea volver a invertir en el Everton en medio de los planes de venta de The Friedkin Group

El empresario ruso-uzbeko Alisher Usmanov busca activamente la manera de volver a participar financieramente en el Everton, según talkSPORT. El presentador Alan Brazil reveló el viernes que el multimillonario sigue de cerca la situación mientras el club de Merseyside se prepara para otro posible cambio de propietarios.

Los actuales propietarios estadounidenses han confirmado formalmente que están estudiando la venta de su participación mayoritaria, lo que parece abrir la puerta a antiguos inversores. Al hablar en antena sobre este giro inesperado, Brazil declaró: «No puedo confirmarlo, pero he oído que Usmanov está intentando volver al Everton. Tiene muchísimo, muchísimo dinero...»