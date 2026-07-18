«Bajo ninguna circunstancia» se subirá al avión, declaró Milei a la radio argentina El Observador. En su lugar, verá la final desde la residencia presidencial en Buenos Aires, como ha hecho con los partidos de Lionel Messi y compañía en el Mundial.

Además, se niega a encender la calefacción pese al invierno y prefiere una chaqueta gruesa que usó en el partido contra Suiza (3-1). «Cuando me la quité, encajamos un gol, así que me la volví a poner y desde entonces no me la he quitado», añadió.