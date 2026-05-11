«Es un terremoto, un segundo», dijo Neville durante el West Ham-Gunners, que el líder ganó 1-0. Para la leyenda del United, fue «el momento más importante del VAR en la Premier».
Traducido por
«El momento más importante de la historia del VAR»: acaloradas discusiones por un gol no concedido tras la victoria del Arsenal
¿Qué pasó? En el quinto minuto de añadido, Callum Wilson, del West Ham, empujó el balón a la red para el 1-1. Declan Rice lo intentó sacar, pero no pudo.
El árbitro Chris Kavanagh apuntó al centro: gol, empate y shock para el Arsenal, que no puede ceder en la lucha por el título contra el Manchester City si quiere su primer campeonato en 22 años.
Tras 17 repeticiones y más de cuatro minutos de espera, Kavanagh anuló el tanto al detectar una falta de Pablo sobre el portero David Raya.
- Getty Images Sport
Keane, sin rodeos: «Una auténtica tontería por parte del West Ham»
Es difícil sobreestimar el alcance de esta decisión. Neville lo dejó claro: «El primer título del Arsenal FC en 22 años podría depender de ello. Es uno de esos momentos en los que el Arsenal quizá crea que su nombre ya figura en la copa». De hecho, los Gunners siguen teniendo el destino en sus manos: solo les separan dos victorias de la corona.
Mientras tanto, la derrota supone un golpe casi definitivo para el West Ham en su lucha por no descender: con 18 derrotas, Nottingham Forest y Leeds United ya se salvaron. La única opción de los Hammers es superar al Tottenham, que cuenta con un punto más y un partido pendiente. El lunes se medirá al Leeds.
El experto Roy Keane fue implacable: «El VAR lo revisa todo, así que no toques al portero. Y menos aún durante tres o cuatro segundos. Ha sido una tontería de West Ham; no se puede cometer una falta tan clara».
Arteta adopta un tono conciliador
Sus compañeros Jamie Redknapp e Ian Wright calificaron la decisión de «valiente» y «acertada». Wright añadió: «Sin el empujón, David Raya habría atrapado el balón; al caer, el brazo intervino».
En los vestuarios, tras el pitido final, se enfrentaron dos mundos emocionales opuestos. El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, que antes discutía a menudo con los árbitros, adoptó esta vez un tono inusualmente conciliador. «Recordaré este día, ha sido una montaña rusa de emociones», confesó en Sky Sports. «Hoy tengo que felicitarles [a los árbitros]. Se necesita mucho valor para mantenerse firme».
Enfrente, Nuno Espíritu Santo, técnico del West Ham, se mostró consternado: «Todos estamos indignados». Y cuestionó la coherencia arbitral: «Ni los propios árbitros saben qué es falta y qué no; eso genera dudas».
- Getty Images Sport
El calendario restante del Arsenal y el Manchester City
Con 79 puntos, el Arsenal lidera la clasificación. El Manchester City está a cinco puntos y tiene un partido menos; el miércoles recibe al Crystal Palace.
En la jornada 37, los Gunners recibirán el lunes al Burnley; el martes el City visitará al Bournemouth.
En la última jornada (24 de mayo), Arsenal visitará al Crystal Palace y Manchester recibirá al Aston Villa.
Premier League 2025/26: clasificación y calendario restante
FC Arsenal Manchester City 1.º / 36 partidos / 79 puntos / +42 goles 2.º / 35 partidos / 74 puntos / +40 goles - Crystal Palace (local) FC Burnley (local) AFC Bournemouth (F) Crystal Palace (F) Aston Villa (C)