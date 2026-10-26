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Traducido por

El momento de la verdad: los lectores de Kooora predicen al ganador del Balón de Oro

FEATURES
H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
L. Messi
K. Kvaratskhelia
Inglaterra
España
Francia
Argentina
Georgia

¿Quién obtendrá el gran honor?

Con la hora de la verdad cada vez más cerca, la expectación no se limita a los jugadores candidatos al Balón de Oro, ni se detiene en los pronósticos de periodistas y analistas, sino que se extiende también a la afición, que ha seguido una temporada repleta de competencia y tiene asimismo sus propios nombres favoritos y sus particulares cálculos sobre la identidad del ganador del premio individual más importante del fútbol.

Y tras la repercusión que tuvo el tema de la votación de los redactores de Kooora sobre el ganador del Balón de Oro (léelo pulsando aquí), las peticiones de los lectores han abierto la puerta a una nueva experiencia, cuyo protagonista es esta vez el público, que tiene la última palabra.

  • Esta vez le toca el turno a los lectores de Kooora

    En respuesta a las peticiones y comentarios de los lectores, el sitio Kooora abre la puerta a sus seguidores para participar en el pronóstico sobre la identidad del ganador del Balón de Oro, a través de los comentarios en este artículo, en una oportunidad para expresar sus opiniones y compartir sus candidatos antes del anuncio oficial del nombre del premiado con el galardón.

    La idea es sencilla: escriban en los comentarios el nombre del jugador que creen que ganará el Balón de Oro y compartan con nosotros las razones de su elección si así lo desean.

    ¿Se inclinan por Kylian Mbappé? ¿O consideran que Harry Kane, Lamine Yamal o alguno del resto de los candidatos tendrá la última palabra? ¿O tienen otro nombre que creen capaz de resolver la carrera?

    No queremos imponer un nombre concreto ni orientar las elecciones de los lectores hacia un candidato determinado, sino que dejamos el espacio abierto a todos, para que el resultado sea un reflejo real de los pronósticos que comparten los seguidores del sitio.


  • Tras el anuncio del ganador, volveremos con los resultados

    La experiencia no se detendrá en la recopilación de comentarios; después del anuncio oficial del ganador del Balón de Oro, Kooora volverá a las participaciones que lleguen sobre este tema para contabilizar los pronósticos de los lectores y conocer cuántos de los participantes acertaron en su elección, en comparación con quienes propusieron otros nombres.

    Trabajaremos para convertir estos pronósticos en porcentajes aproximados que reflejen el nivel de apoyo que recibió cada candidato entre los participantes, además de calcular el porcentaje de lectores que pronosticaron correctamente el nombre del ganador real.

    En un tema aparte, publicaremos el balance de esta experiencia para revelar qué nombres encabezaron los pronósticos de los lectores, cuál fue el porcentaje de aciertos y si el público de Kooora logró leer el panorama antes del momento decisivo, o si el resultado final fue distinto a la mayoría de las nominaciones.

  • Compartan ahora sus pronósticos con nosotros

    ¡La pelota está en vuestro tejado! Escribid en los comentarios el nombre de vuestro candidato a ganar el Balón de Oro y seguid con nosotros lo que revelarán los resultados tras el anuncio oficial.

    Puede que vuestras predicciones estén más cerca de la realidad de lo que imagináis, y puede que la sorpresa lleve un nombre que no haya contado con el mayor respaldo.

    En cualquier caso, vuestras participaciones serán una parte valiosa de una experiencia interactiva cuyos resultados y cifras os devolveremos, para ver juntos hasta qué punto los lectores de Kooora lograron anticipar la identidad del ganador del premio.



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