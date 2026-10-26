Con la hora de la verdad cada vez más cerca, la expectación no se limita a los jugadores candidatos al Balón de Oro, ni se detiene en los pronósticos de periodistas y analistas, sino que se extiende también a la afición, que ha seguido una temporada repleta de competencia y tiene asimismo sus propios nombres favoritos y sus particulares cálculos sobre la identidad del ganador del premio individual más importante del fútbol.
Y tras la repercusión que tuvo el tema de la votación de los redactores de Kooora sobre el ganador del Balón de Oro (léelo pulsando aquí), las peticiones de los lectores han abierto la puerta a una nueva experiencia, cuyo protagonista es esta vez el público, que tiene la última palabra.