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«El momento de darlo todo»: Ryan Reynolds vive otro sueño en el Wrexham, que se prepara para enfrentar al Liverpool en el Yankee Stadium tras eliminar a varios equipos de la Premier League
Reynolds reflexiona sobre la aventura estadounidense del Wrexham
El meteórico ascenso del Wrexham, propiedad de Ryan Reynolds y Rob Mac, vivirá un nuevo pico cuando el club enfrente al Liverpool en el Yankee Stadium. Aunque los «Red Dragons» ya sorprendieron con su ascenso a la Championship, jugar contra una de las instituciones más históricas del fútbol mundial en el icónico estadio ha dejado a Reynolds incrédulo.
En declaraciones a SportsCenter antes del partido estrella de Nueva York, admitió: «Esto va mucho más allá de “pínchame para creerlo”. Es como un momento de “dame un puñetazo”. No sé qué decir al respecto».
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A la caza de una sorpresa en el Bronx
Aunque los amistosos se juegan a miles de millas del Racecourse Ground, el Wrexham mantiene su espíritu competitivo. Reynolds quiere ver si su equipo puede repetir las sorpresas del pasado, pese a que sea pretemporada. «No solo venimos a Estados Unidos para volver a jugar —algo que siempre ha sido de lo más emocionante y apasionante de ver en directo—, sino que hacerlo contra tres equipos de la Premier League seguidos en Tampa, Nueva York y Filadelfia es algo increíble», señaló.
La estrella de «Deadpool» admite que el Liverpool encarna la cima del fútbol inglés. «Jugar contra ellos en el Yankee Stadium, con toda su historia, es indescriptible. Queremos llenar ese estadio y ver a los chicos hacer lo que mejor saben hacer. La historia de 165 años de Wrexham ha dado muchas sorpresas ante los grandes. El Liverpool es lo más grande, sin duda a nivel mundial. Así que estamos muy emocionados por ver de lo que somos capaces».
Cogiendo impulso tras la victoria ante el Leeds United
El Wrexham llega con confianza al duelo contra el Liverpool tras ganar 3-2 al Leeds United en Florida y 1-0 al Manchester United en Helsinki.
Rob Mac destaca que la intensidad de estos encuentros se parece más a la de una competición liguera que a la de los habituales partidos de exhibición estadounidenses. «No sé si mucha gente sabe esto sobre el fútbol en particular, pero no es como la pretemporada en muchos otros deportes», señaló Mac. «A menudo, en los partidos de la NFL, por ejemplo —o en los entrenamientos de primavera—, es divertido. Pero no es tan competitivo. Créeme, estos chicos quieren ganar. Todos quieren ganar. Están listos para salir al campo. Hemos intercambiado mensajes con varios de ellos: están impacientes por salir, dar un buen espectáculo y ver si podemos hacer algo mágico».
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De cara al próximo reto
Tras una semana positiva, Phil Parkinson reconoce que las exigencias crecerán y ya se prepara para los próximos retos. Insiste en la necesidad de seguir mejorando y de mantener el esfuerzo.
«Los chicos estarán contentos. Aunque solo sea pretemporada, ganar a un equipo de la Premier League es un motivo de orgullo y lo aceptamos», afirmó. «El trabajo de todos los chicos sobre el terreno de juego esta noche ha sido excelente. Cuanto más se asciende, más problemas te plantean los equipos con sus movimientos y sus rotaciones, pero la comunicación ha sido fantástica y ha sido un gran ejercicio para nosotros esta noche. Ha sido una buena actuación de cara al partido contra el Liverpool».
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