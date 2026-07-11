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Karim Malim

Traducido por

El misterio del premio al mejor jugador del partido en el Mundial... Dos trofeos, una votación polémica y Mbappé rompe la norma

FEATURES
Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
Francia vs España
España
L. Yamal
K. Mbappe
J. Bellingham
L. Messi
Argentina
Egipto
EE. UU.
Francia
Marruecos
España
Inglaterra
Argelia
Jordania

La foto es la misma... ¡pero la copa es diferente!

El momento en que se proclama al mejor jugador del partido parece habitual en el Mundial: la estrella abandona el campo y posa con el trofeo. Pero pocos saben que este ritual esconde detalles, como la existencia de dos versiones del trofeo, Además, el proceso de elección no está exento de polémica, pues la votación popular suele favorecer a los nombres más famosos, aunque la FIFA puede intervenir en casos excepcionales.

La FIFA usa dos versiones del premio: una con el logotipo de Michelob ULTRA, patrocinador oficial, y otra sin marcas, para menores o jugadores que rechazan vincularse con bebidas alcohólicas.

Tras cada partido, el ganador acude a la zona de entrega, posa ante el cartel publicitario y recibe el trofeo. En cada estadio se preparan las dos versiones: una con el logotipo del patrocinador y otra sin marcas.

La FIFA usa la versión sin logotipos por motivos religiosos, si el jugador lo solicita, o automáticamente si es menor de edad, conforme a la ley del país anfitrión, según informa el diario español «Marca».

Si el jugador tiene motivos religiosos, puede solicitar la versión sin marcas de bebidas alcohólicas. Los menores de edad reciben siempre la versión neutra.

En Estados Unidos, sede del torneo, la edad legal para consumir alcohol es de 21 años, no de 18 como en muchos países, lo que explica que jugadores como Lamine Yamal aparezcan con la versión sin logotipo.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Mbappé... un caso aparte

    Kylian Mbappé es una excepción: usa la versión neutra por una postura personal, no por edad o religión.

    El capitán de la selección francesa rechaza aparecer en campañas de bebidas alcohólicas, apuestas o ciertos alimentos, postura que provocó una crisis con la Federación Francesa de Fútbol en 2022.

    En 2022 rechazó participar en actividades de algunos patrocinadores, lo que obligó a la Federación Francesa a revisar el acuerdo sobre derechos de imagen.

    El jugador explicó que su decisión buscaba proteger a todos los internacionales franceses frente a la explotación comercial de su imagen.

    La tensión llegó a tal punto que un responsable de una de las empresas patrocinadoras amenazó con demandar al jugador por no participar en los actos promocionales, aunque la firma reculó poco después.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El voto del público... una fuente constante de polémica

    Lo curioso de este premio no es solo que existan dos versiones del trofeo, sino también cómo se elige al ganador. El ganador se elige por votación abierta del público en la web de la FIFA, sin necesidad de demostrar haber visto el partido ni justificar la elección, lo que favorece a los jugadores más populares aunque otros hayan rendido mejor.

    El inglés Jude Bellingham lo admitió tras el 0-0 contra Ghana: «No me merecía el premio; hubo jugadores que defendieron mejor que yo».

    La polémica se repitió en varios partidos. En el España-Austria (3-0), Mikel Oyarzabal marcó dos goles, pero el premio fue para Lamine Yamal, sorpresa que se reflejó en su cara.

    Ocurrió lo mismo con Cristiano Ronaldo ante Croacia y con Lionel Messi tras enfrentar a Jordania, pese a que el argentino solo jugó media hora, entre otros casos que avivaron la polémica por el peso de los grandes nombres en la votación popular.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Puede la FIFA cambiar el resultado?

    Aunque el premio depende de la votación del público, el sistema no es totalmente automático. Según la FIFA, un responsable revisa los resultados antes de aprobarlos para evitar resultados ilógicos, campañas de votación organizadas o intentos de manipulación.

    Por ejemplo, si lidera un jugador que apenas jugó unos minutos sin influir en el partido, el resultado se descartará antes del anuncio oficial.

    Sin embargo, la FIFA no interviene cuando se trata solo de una diferencia de opiniones, aunque muchos crean que otro jugador merecía más el premio.

    Al fin y al cabo, la popularidad de estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal o Erling Haaland les da ventaja en la votación, aunque se discuta quién fue el mejor del partido.

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