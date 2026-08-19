¡El mismo registro goleador que Cristiano Ronaldo! Por qué Kylian Mbappe se enfrenta a críticas «extrañas» en el Real Madrid mientras el gigante de LaLiga opera bajo el microscopio del «ganar o desastre»

Preguntado por el papel de Mbappe junto al extremo brasileño Vinicius Junior y la presión bajo la que está rindiendo, el exjugador del Madrid McManaman, que habló con GOAL por cortesía de ESPN en Disney+, que ofrecerá este sábado el primer partido de Jose Mourinho de vuelta en La Liga al mando, cuando el Real visite al Espanyol, dijo: «Fuera de escala. Es algo extraño, en cierto modo, no es una crítica, simplemente las piezas no encajan juntas en el Madrid en este momento, eso es todo, eso es todo.

«Individualmente, cuando están sancionados o uno está lesionado o uno no está en el campo, ambos [Mbappe y Vini Jr] son los reyes de la selva, son los mejores jugadores sobre el terreno de juego, son los que realmente destacan y parecen jugadores superestrella increíbles.

«Pero cuando están juntos, lo que se ha visto en los últimos dos años es que no han ganado nada y, si sigues al Real Madrid, si sigues La Liga, sabes que o ganas o es un desastre. Cuando el Barcelona lo gana todo y además te vence en las finales por el camino, es un desastre.

«Han estado muy cerca en partidos de la Copa del Rey, en la Supercopa, encajando goles de última hora, fallando ocasiones, pero hay que cruzar la meta y cuando es el Barcelona, que además también se ha reforzado, ahí es cuando empieza a ponerse precario y ya sabes que los aficionados lo hicieron saber en varias ocasiones el año pasado sobre el equipo, aunque acabaron segundos y cayeron peleando ante un Bayern de Múnich en la Champions League, y pensé que la actuación contra ellos fue buena.

«Así que no están lejos, pero simplemente necesitan un poco de pólvora, un poco de magia especial, y si Jose aporta eso o si lo aportan los nuevos fichajes, habrá que esperar para verlo. Todos esperamos que vaya a ser un año magnífico y yo creo que lo será, y creo que habrá fuegos artificiales, y también creo que será estupendo con el fichaje de Rodri por el Barcelona, porque eso mete a otra superestrella más en la mezcla.

«Pero da igual, Jose ha sido traído para acabar con el Barcelona, para ganar al Barcelona y ganar al Barcelona una y otra y otra vez, y eso es todo. Cualquiera puede entrar hoy en el Real Madrid, tú podrías entrar y acabar segundo, yo podría entrar y acabar segundo, con lo que han estado haciendo y dejando que las superestrellas lleven la voz cantante, pero Jose ha sido traído por una razón.

«Florentino [Perez] confía en él, cree que puede sacar lo mejor de quien sea, controlar los egos, diga lo que diga el vestuario. No creo que sea tan malo como se está retratando porque siempre hay egos en ese vestuario y todos son muy profesionales, pero depende de Jose cruzar la meta. Así de simple, ni más ni menos, simplemente tiene que ganar».