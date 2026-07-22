El Minnesota United confirma la salida de James Rodríguez, con lo que la aventura en la MLS de la exestrella del Real Madrid llega a su fin tras solo seis meses

La etapa de la superestrella colombiana en Saint Paul ha terminado de forma abrupta: el Minnesota lo confirmó en redes. El club publicó una foto del centrocampista en X con el mensaje «Gracias por todo, James».

Rodríguez llegó en febrero de 2026 procedente del León mexicano como agente libre, fichaje estrella para un vestuario que buscaba experiencia. Finalmente, el club no ha ejercido la opción de extender su contrato hasta diciembre.







