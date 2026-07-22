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El Minnesota United confirma la salida de James Rodríguez, con lo que la aventura en la MLS de la exestrella del Real Madrid llega a su fin tras solo seis meses
Un sueño americano efímero
La etapa de la superestrella colombiana en Saint Paul ha terminado de forma abrupta: el Minnesota lo confirmó en redes. El club publicó una foto del centrocampista en X con el mensaje «Gracias por todo, James».
Rodríguez llegó en febrero de 2026 procedente del León mexicano como agente libre, fichaje estrella para un vestuario que buscaba experiencia. Finalmente, el club no ha ejercido la opción de extender su contrato hasta diciembre.
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Dificultades para mantener la regularidad en el campo
A pesar de las altas expectativas, Rodríguez no logró un puesto fijo en el once durante sus seis meses en Minnesota. El centrocampista creativo jugó ocho partidos, fue titular en tres y dio dos asistencias, sin marcar gol.
La decisión llega mientras el club reevalúa sus plazas de jugador designado y la conformación de la plantilla. Aunque Rodríguez mostró destellos de calidad, la escasez de minutos y las dudas sobre su resistencia física parecen haber pesado en la resolución de cambiar de rumbo.
El impacto entre bastidores
Aunque sus números en el campo fueron limitados, el exjugador del Everton se ganó el respeto por su actitud fuera de él y su influencia en los entrenamientos. Sus compañeros destacaban su profesionalidad y los conocimientos que compartía con los más jóvenes.
Su salida marca otro capítulo en la trayectoria nómada de un jugador que ha pasado por Oporto, Mónaco y Olympiacos. Desde que dejó el Real Madrid en 2020, Rodríguez ha buscado un destino fijo, recorriendo Inglaterra, Catar, Grecia, México y ahora Estados Unidos.
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¿Qué le depara el futuro a Rodríguez?
Tras el comunicado de Minnesota, Rodríguez es agente libre y puede negociar con cualquier club. Sigue siendo clave para la selección colombiana, donde sus actuaciones destacan pese a sus altibajos en clubes. Fue titular en los cinco partidos de Colombia en el Mundial 2026, sin marcar ni asistir. Ahora se enfocará en los próximos compromisos con la selección, mientras sus agentes analizan opciones para su siguiente club.
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