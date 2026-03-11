El ministro iraní afirma que el equipo no podrá participar en el Mundial, pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dice que son bienvenidos

Donyamali se mantuvo firme en su postura.

«Teniendo en cuenta que este régimen corrupto ha asesinado a nuestro líder, bajo ninguna circunstancia podemos participar en la Copa del Mundo», dijo Donyamali, según comentarios difundidos por los medios de comunicación estatales. Añadió que «no se dan las condiciones» para participar.

Los comentarios se producen tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que causaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y desencadenaron un conflicto regional más amplio.

Irán quedó encuadrado en el Grupo G del torneo junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Los tres partidos de la fase de grupos del equipo están programados para disputarse en Estados Unidos, dos de ellos en Los Ángeles y uno en Seattle.