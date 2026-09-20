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AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

El Milan vuelve a ganar y a convencer: 3-0 al Lecce y Amorim vuelve a colocarse a -2 del liderato de la clasificación

AC Milán
Lecce
Serie A
AC Milán vs Lecce

Sigue el Milan-Lecce, partido correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027

La respuesta tenía que llegar y llegó para el AC Milan, que vuelve a la victoria tras tres partidos poco brillantes y se redime de inmediato de la dura derrota en la Europa League contra el Benfica. Contra el Lecce, en un San Siro de fiesta por sus 100 años de vida, el AC Milan se impuso por 3-0 en un partido literalmente dominado de principio a fin y con una demostración de fuerza que invita al optimismo también de cara a lo que queda de temporada. 


El espléndido gol de Pulisic, pase de 70 metros de Pavlovic con control al vuelo y disparo en un instante, abrió el camino de un partido de sentido único y en el que solo Falcone logró limitar el daño. El AC Milan amplió luego la ventaja en la segunda parte con los goles de Rabiot (asistencia de Ramos en corto) y del recién ingresado Moreira, pero el marcador podría haber sido mucho más abultado, aunque también para el Lecce, con Maignan acertado al defender su propia portería a cero en el tramo final. 


La victoria vale por tres para el AC Milan porque, en primer lugar, vuelve a acercar a la afición milanista al equipo (ovación cerrada también para los más criticados, como Estupinan); en segundo lugar, sitúa al AC Milan a solo 2 puntos del liderato, pero sobre todo le concede ahora y le asegurará después a Ruben Amorim una gran serenidad para poder seguir desarrollando su fútbol y sus ideas.


MILAN-LECCE 3-0

GOLES: 14' Pulisic (M), 62' Rabiot (M), 74' Moreira (M)



  • GOLES Y ACCIONES DESTACADAS

    84' OCASIÓN - Loftus-Cheek pierde el balón y concede al Lecce la salida al contraataque. Fatah entra en el área por la izquierda, se perfila hacia su derecha superando a dos hombres y, ya en caída, remata hacia el palo largo. Maignan se estira y con la punta de los dedos manda el balón a córner.


    76' OCASIÓN - Gran jugada vertical del Lecce que deja a Pierotti ante Maignan, ligeramente escorado a la derecha. El extremo prueba con un disparo raso por debajo del cuerpo del portero en su salida, pero no logra sorprenderle y este desvía lo justo para permitir que la defensa despeje.


    74' GOL - Moreira recoge un balón perdido por Siebert en medio de las protestas del Lecce por un choque entre Goncalo Ramos y Gaspar y se marcha hacia la portería de Falcone. Regate seco hacia dentro y disparo raso al primer palo que bate al portero.


    65' OCASIÓN - Monteiro encara y supera a Gila hasta la línea de fondo, sirviendo una asistencia peligrosísima al centro del área pequeña a la que Pierotti no llega por muy poco, ya que Estupinan, con una diagonal perfecta, interviene y salva.


    62' GOL - Pulisic distribuye, Rabiot se lanza, pared en la frontal del área con Goncalo Ramos, que deja al francés delante de Falcone, y zurdazo potente para el 2-0


    55' AUTOGOL ANULADO - Chukwueze encuentra la manera de poner el centro desde la derecha y encuentra a Pavlovic que, de cabeza, remata bien y pone en apuros a Falcone. El portero no controla en la primera intervención y, desde el suelo, despeja de nuevo con el brazo, enviándose el balón a las piernas y después dentro de la portería. El 2-0 queda anulado, sin embargo, por posición irregular de partida de Pavlovic.


    51' ¡QUÉ JUGADA! - Estupenda acción de Saelemaekers, que en la frontal de su propia área controla y, en regate, se mete entre dos rivales resistiendo la carga y lanzándose al contraataque. En la frontal del área la acción se desplaza de izquierda a derecha hasta Chukwueze, que prueba el centro al lado opuesto donde está libre Goncalo Ramos: intento de chilena, pero no encuentra el balón.


    41' OCASIÓN - Espectacular contraataque de campo a campo de Pavlovic, lanzado en vertical por Pulisic. El defensa llega hasta dentro del área, pero está poco lúcido y, tras regatear a un defensor, en vez de chutar intenta asistir a Chukwueze (ya en claro fuera de juego), pasándole el balón a Falcone.


    39' - Pulisic pone un centro perfecto al corazón del área para Goncalo Ramos, que remata de cabeza, pero la manda fuera por poco.


    34' OCASIÓN - Gran desmarque vertical de Chukwueze, que sorprende a Gallo y recibe el pase en profundidad de Saelemaekers. La acción, que parece similar a la del gol, encuentra sin embargo a un Falcone más atento en la salida y, esta vez, llega la parada antes del posible toque del nigeriano.


    14' GOL - Grandísimo balón vertical de Pavlovic para Pulisic, que le gana el tiempo a Siebert, controla de volea con la derecha y en un instante se coordina para batir con la izquierda y superar la salida de Falcone.


    11' OCASIÓN - Balón filtrado de Goncalo Ramos para Pulisic, que gana la espalda de la defensa del Lecce, pero no llega al balón debido también a la oportuna salida de Falcone, que le niega la jugada y atrapa en una intervención abajo.


    9' - Primero Monteiro, que se va en slalom y prueba un disparo desde muy lejos, y luego Ilic, que controla y tira desde la frontal, no encuentran la portería defendida por Maigna.


    0' Saque inicial a las 20:45 en el estadio San Siro, que cumple 100 años. Juego de luces y ambiente de celebración en la previa.


    AQUÍ, INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y CRÓNICA MINUTO A MINUTO

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  • MILAN-LECCE: LA FICHA DEL PARTIDO

    Milan-Lecce 3-0


    Goles: 14' Pulisic (M), 62' Rabiot (M), 74' Moreira (M)


    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze (89' Camarda), Modric (76' Modric), Rabiot, Estupinan (76' Bartesaghi); Pulisic (70' Loftus-Cheek), Saelemaekers (70' Moreira); Ramos.

    Suplentes: Terracciano P., Torriani, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari.

    Entrenador: Amorim

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilic (70' Kaba), Maleh (70' Ngom); Pierotti (82' N'Dri), Stulic (46' Paco Esteban), Monteiro (70' Fatah).

    Suplentes: Bleve, Borbei, Dembelé, Ndaba, Fofana, Ndri, Jean, Gaby, Gorter, Scott.

    Entrenador: Di Francesco


    Árbitro: La Penna

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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