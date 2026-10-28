Rabiot llegó al Milan en el verano de 2025 en un traspaso definitivo procedente del Marsella por menos de 10 millones de euros. El francés firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2028 con un salario fijo de unos 5 millones de euros netos, más primas. Según La Gazzetta dello Sport la renovación sería por un par de temporadas, con la habitual posibilidad de ampliar el acuerdo una temporada más. Rabiot está a gusto en el Milan, pero quiere ganar. La directiva del club le ha dado las garantías que esperaba al respecto, al igual que Amorim, que lo ha situado en el centro del proyecto desde su llegada. Aún quedan algunos aspectos por resolver con su madre, Veronique, que representa al exjugador del PSG y del Marsella, pero las negociaciones van por buen camino. Su salario debería mantenerse en línea con el actual.



