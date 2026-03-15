«Hemos encajado más contraataques en la primera parte que en toda la liga». Con esta frase, pronunciada ante DAZN tras el partido, Allegri ofrece una imagen nítida del partido que el Milan perdió merecidamente ante la Lazio. Una derrota fruto de una primera parte en la que a los rossoneri les faltó solidez y ese equilibrio que solo Rabiot consigue aportar a este equipo. Zaccagni e Isaksen, favorecidos por el trabajo de Dele Bashiru y Taylor, hicieron trizas una línea defensiva que sufrió mucho sin el filtro de los centrocampistas, salvo Modric.El Milan es un equipo completamente diferente cuando Adrien está en el campo. Las cifras de la temporada lo explican de forma clara y precisa: con el francés como titular, el Diavolo ha promediado 2,35 puntos por partido, dejando claro que son auténticos aspirantes al Scudetto. De hecho, la ventaja se ha hecho más evidente a pesar del tropiezo del Inter en casa ante el Atalanta. Sin Rabiot, en cambio, la media desciende drásticamente a 1,62 puntos por partido, una caída significativa que demuestra lo determinante que ha sido el exjugador de la Juventus para el equipo.
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El Milan, sin Rabiot está en apuros: Allegri no ha encontrado la solución a la ausencia del francés y ha perdido a Leao y a Pulisic
FALTA UNA ALTERNATIVA TÁCTICALa ausencia de Rabiot ha obligado a Massimiliano Allegri a reflexionar detenidamente sobre a quién alinear en su lugar contra la Lazio. Al principio, Samuele Ricci parecía el favorito, pero luego se decantó por Jashari, quien se mostró fuera de lugar, ni chicha ni limonada. Y precisamente la falta de un plan B cuando el exjugador del Marsella no puede saltar al campo es uno de los problemas más importantes que el club y el entrenador deben resolver, también de cara a la próxima temporada. Ricci tiene características diferentes a las de Rabiot y debe mejorar tanto desde el punto de vista técnico como de personalidad, mientras que Jashari es un equívoco táctico. Y quizás también técnico. Rabiot se perdió ocho partidos antes del encuentro contra la Lazio: dos antes de su llegada (Cremonese y Lecce), cuatro por lesión (Fiorentina, Pisa, Atalanta y Parma) y uno por sanción (Como). En esos partidos, el Milan solo consiguió cuatro empates y una derrota contra la Cremonese, lo que confirma lo decisiva que es su presencia para aspirar al Scudetto.
Cuando Rabiot saltó al campo, el Milan ganó 14 de 20 partidos, sufriendo una sola derrota (en casa contra el Parma). Además, el centrocampista francés marcó cuatro goles a domicilio, entre ellos el doblete decisivo contra el Como, y dio cuatro asistencias, demostrando ser una pieza clave en el juego ofensivo de los rossoneri.
DOS PROBLEMAS QUE RESOLVER: PULISIC Y LEAO
En una temporada impecable en cuanto a la actitud y la respuesta del equipo, se produjo la primera fisura en la noche del Olimpico: Leao, visiblemente frustrado por el resultado, se tomó muy mal la sustitución y empezó a discutir acaloradamente con Allegri. Pero más allá del nerviosismo, en las protestas del portugués hay una petición clara de permanecer en el campo para volver a su antigua posición, dado el cambio a la formación con tres delanteros. Visto como una especie de liberación respecto al papel de delantero centro que Allegri le confió inmediatamente tras la baja de Giménez. Una señal clara que hay que analizar entre el presente y el futuro, porque si bien es cierto que el número 10 rossonero tiene un buen botín de goles en la liga (9, nota del editor), también lo es el hecho de que no se siente cómodo en ese papel y querría otra cosa.
La otra cara de la misma moneda es la de un Pulisic cada vez más decepcionante y en apuros. Y también aquí, detrás de la sequía goleadora, además de los problemas físicos, se esconden dificultades tácticas: el exjugador del Chelsea necesita moverse alrededor de un referente ofensivo más al estilo de Fullkrug que de Leao. En resumen, hoy Rabiot, y su ausencia, influye más que los otros dos líderes técnicos del equipo.