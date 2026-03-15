El Milan, sin Rabiot está en apuros: Allegri no ha encontrado la solución a la ausencia del francés y ha perdido a Leao y a Pulisic

«Hemos encajado más contraataques en la primera parte que en toda la liga». Con esta frase, pronunciada ante DAZN tras el partido, Allegri ofrece una imagen nítida del partido que el Milan perdió merecidamente ante la Lazio. Una derrota fruto de una primera parte en la que a los rossoneri les faltó solidez y ese equilibrio que solo Rabiot consigue aportar a este equipo. Zaccagni e Isaksen, favorecidos por el trabajo de Dele Bashiru y Taylor, hicieron trizas una línea defensiva que sufrió mucho sin el filtro de los centrocampistas, salvo Modric.

El Milan es un equipo completamente diferente cuandoestá en el campo. Las cifras de la temporada lo explican de forma clara y precisa: con el francés como titular, el Diavolo ha promediado, dejando claro que son auténticos aspirantes al Scudetto. De hecho, la ventaja se ha hecho más evidente a pesar del tropiezo del Inter en casa ante el Atalanta. Sin Rabiot, en cambio, la media desciende drásticamente a, una caída significativa que demuestra lo determinante que ha sido el exjugador de la Juventus para el equipo.