En la rampa de salida del Milan al quedar fuera del proyecto técnico de Ruben Amorim, Christopher Nkunku podría regresar a la Bundesliga: exactamente al Leipzig, donde literalmente explotó antes de trasladarse al Chelsea en 2023. En estas horas, el club alemán ha mantenido contactos con el entorno del francés, con el Milan abierto a una cesión.
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El Milan se abre a la cesión por Nkunku: nuevos contactos con Leipzig y Galatasaray
Leipzig, por delante de Roma y Manchester United
Excluido de la convocatoria para el amistoso que el AC Milan disputó en Polonia contra el Manchester United, el viernes dejó Milanello por motivos personales, para después volver a entrenarse en solitario. Ahora se está moviendo el mercado a su alrededor y, además de los rumores que lo situaban en el punto de mira de Roma y Manchester United, en estas horas ha dado un paso al frente de forma concreta el club de Red Bull.
Ojo con el Galatasaray
A raíz de los acontecimientos de ayer, sobre todo los relacionados con Rafael Leão, el AC Milan y el Galatasaray también han mantenido conversaciones sobre Nkunku, con nuevos contactos previstos en las próximas horas.
CUÁNTO PIDE EL MILAN
El Milan invirtió 37 millones de euros más 5 millones de euros en bonus (que no se han cumplido) para llevar a Nkunku a Milán durante el pasado verano. Para no generar minusvalías, hará falta por tanto una cesión a título definitivo por 30 millones de euros (cifras fuera de mercado actualmente) o bien un préstamo de pago con derecho/obligación de compra de al menos 22,6 millones de euros. Pero en las últimas horas el Milan también se ha abierto a la fórmula del préstamo con opción de compra.
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