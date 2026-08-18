El Milan invirtió 37 millones de euros más 5 millones de euros en bonus (que no se han cumplido) para llevar a Nkunku a Milán durante el pasado verano. Para no generar minusvalías hará falta, por tanto, un traspaso a título definitivo de 30 millones de euros (cifras fuera de mercado actualmente) o bien una cesión de pago con opción/obligación de compra de al menos 22,6 millones de euros. Pero en las últimas horas el Milan también se ha abierto a la fórmula de la cesión con opción de compra.