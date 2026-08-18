De salida del Milan al quedar fuera del proyecto técnico de Ruben Amorim, Christopher Nkunku podría regresar a la Bundesliga: exactamente al Leipzig, allí donde literalmente explotó antes de fichar por el Chelsea en 2023. En estas horas, el club alemán ha mantenido contactos con el entorno del francés, con el Milan abierto a una cesión.
Traducido por
El Milan se abre a la cesión por Nkunku: nuevos contactos con el Leipzig
Leipzig por delante de Roma y Manchester United
Excluido de la convocatoria para el amistoso que el AC Milan disputó en Polonia contra el Manchester United, el viernes dejó Milanello por motivos personales, para luego volver a entrenarse de manera individual. Ahora el mercado se está moviendo por él y, además de los rumores que lo situaban en el punto de mira de Roma y Manchester United, en estas horas ha dado un paso al frente de manera concreta el club de Red Bull.
CUÁNTO PIDE EL MILAN
El Milan invirtió 37 millones de euros más 5 millones de euros en bonus (que no se han cumplido) para llevar a Nkunku a Milán durante el pasado verano. Para no generar minusvalías hará falta, por tanto, un traspaso a título definitivo de 30 millones de euros (cifras fuera de mercado actualmente) o bien una cesión de pago con opción/obligación de compra de al menos 22,6 millones de euros. Pero en las últimas horas el Milan también se ha abierto a la fórmula de la cesión con opción de compra.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias