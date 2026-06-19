El Milan insiste en fichar a Markus Krösche y Timmo Hardung pese al bloqueo del Eintracht de Fráncfort. El club rossonero quiere al director técnico y al director deportivo alemanes, y en las últimas horas ha seguido negociando para traerlos como sustitutos de Giorgio Furlani e Igli Tare.
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El Milan no se rinde con Krosche y Hardung: nuevos contactos
LA INDEMNIZACIÓN Y EL OBSTÁCULO: EINTRACHT
Según la Gazzetta dello Sport, se espera que el club alemán suavice su postura a cambiode una indemnización acordada. Por ahora no hay señales positivas desde Fráncfort, aunque Krosche y Hardung aceptaron la oferta del AC Milan hace una semana y la llegada de Rubén Amorim al banquillo está vinculada a ellos.
LA IDEA DE OZEK
El club alemán no quiere prescindir de su director técnico y su director deportivo en la segunda quincena de junio debido a un desajuste en la planificación de la próxima temporada. Por eso no se descarta fichar a Devin Ozek, de 31 años, que acaba de dejar el Fenerbache y fue sucesor de Simon Rolfes en el Leverkusen.
Otra opción incluye a Jovan Kirovski, hombre de confianza de Ibrahimovic y director deportivo de Milan Futuro, junto con Donato Lomonte, Lomonte, jefe de ojeadores con la licencia necesaria para ser director deportivo, y Bobby Gardiner, analista de big data en pleno auge, podrían coordinar el área de ojeadores con la ayuda de Amorim, quien asumiría el papel de entrenador-gerente.