El club alemán no quiere prescindir de su director técnico y su director deportivo en la segunda quincena de junio debido a un desajuste en la planificación de la próxima temporada. Por eso no se descarta fichar a Devin Ozek, de 31 años, que acaba de dejar el Fenerbache y fue sucesor de Simon Rolfes en el Leverkusen.



