Según "Calciomercato", Cardinale, Amorim y el equipo de trabajo intentarán de nuevo fichar a Endrick, independientemente del resultado del intento anterior.
El Milan considera que el jugador brasileño es capaz de ocupar la posición de delantero centro, así como de jugar por detrás de Gonçalo Ramos en el puesto de segundo delantero.
Endrick representa el ejemplo más destacado de una estrategia clara dentro del Milan, basada en reabrir los expedientes de los fichajes que no se pudieron concretar anteriormente, ante la convicción del club de que el proyecto de construir un equipo capaz de competir por los títulos y de ganarlos aún está en sus inicios.
El sitio recogió del diario "Corriere dello Sport" que la Roma también ve en Endrick uno de los nombres dignos de estudio para reforzar el ataque en el futuro.
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