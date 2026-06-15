Aún no se sabe si el Milan deberá indemnizar al Eintracht de Fráncfort para liberar a Markus Krosche, cuyo contrato vence el 30 de junio de 2028. Sin embargo, la disposición del directivo alemán a asumir un nuevo reto en Italia ha acelerado las gestiones en las últimas horas. Tras comenzar como segundo entrenador en Paderborn y Bayer Leverkusen, inició su labor como director técnico en la 2017/2018 en Paderborn, luego en Leipzig y finalmente en el Eintracht.

Su palmarés incluye una Europa League, dos clasificaciones a la Champions y varias finales de copa, tanto con el Leipzig como con el Frankfurt. En el mercado sobresalen sus incorporaciones al Leipzig, comolas de Gvardiol (comprado por 36 millones y vendido por 90), Dani Olmo y Christopher Nkunku, así como sus movimientos en Fráncfort: los fichajes de Pacho, Ekitike, Kolo Muani y Marmoush han reportado al club alemán unos 305 millones de euros.