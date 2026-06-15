El Milan, sin conformarse con Rubén Amorim, cierra en pocas horas la elección de los futuros responsables de fútbol y del director deportivo para completar su nuevo equipo técnico. Según Matteo Moretto, el club rossonero ha alcanzado un acuerdo verbal total con Markus Krosche, quien dejará el Eintracht de Fráncfort, donde trabajaba desde junio de 2021. Junto a él llegará su colaborador Timmo Hardung, nuevo responsable del mercado.
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El Milan no se conforma con Ruben Amorim: también llegarán el nuevo director de fútbol y el nuevo director deportivo: acuerdo con Markus Krosche y Timmo Hardung
¿QUIÉN ES KROSCHE?
Aún no se sabe si el Milan deberá indemnizar al Eintracht de Fráncfort para liberar a Markus Krosche, cuyo contrato vence el 30 de junio de 2028. Sin embargo, la disposición del directivo alemán a asumir un nuevo reto en Italia ha acelerado las gestiones en las últimas horas. Tras comenzar como segundo entrenador en Paderborn y Bayer Leverkusen, inició su labor como director técnico en la 2017/2018 en Paderborn, luego en Leipzig y finalmente en el Eintracht.
Su palmarés incluye una Europa League, dos clasificaciones a la Champions y varias finales de copa, tanto con el Leipzig como con el Frankfurt. En el mercado sobresalen sus incorporaciones al Leipzig, comolas de Gvardiol (comprado por 36 millones y vendido por 90), Dani Olmo y Christopher Nkunku, así como sus movimientos en Fráncfort: los fichajes de Pacho, Ekitike, Kolo Muani y Marmoush han reportado al club alemán unos 305 millones de euros.
TAMBIÉN SE INCLUYE EL DIRECTOR DEPORTIVO DE CONFIANZA
La decisión del Milan de apostar por Markus Krosche se ha consolidado tras descartar a Ralf Rangnick, quien, después de presentar sus planes, no obtuvo respuesta y prefirió renovar como seleccionador de Austria. Krosche, actual director deportivo del Eintracht Fráncfort, llegará pronto a Milán junto a Timmo Hardung (1989), quien se impuso a Devin Ozek (ex Fenerbache, ahora en el Bayer Leverkusen) para completar el nuevo equipo de trabajo. Tras sus inicios en el Hoffenheim y su paso por Leipzig y Eintracht, está listo para seguir a Krosche al Milan.