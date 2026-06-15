Aún no se sabe si el Milan deberá indemnizar al Eintracht Fráncfort para liberar a Markus Krosche, cuyo contrato vence el 30 de junio de 2028. Sin embargo, la disposición del directivo alemán a asumir un nuevo reto en Italia ha acelerado las gestiones en las últimas horas. Tras iniciar como segundo entrenador en Paderborn y Bayer Leverkusen, en 2017/2018 pasó a dirigir técnicamente al Paderborn, luego al Leipzig y más tarde al Eintracht.

Su palmarés incluye una Europa League, dos clasificaciones a la Champions y varias finales de copa, tanto con el Leipzig como con el Frankfurt. En el mercado sobresalen los fichajes de Gvardiol (comprado por 36 M€ y vendido por 90 M€), Dani Olmo y Christopher Nkunku, además de sus movimientos en Fráncfort: los fichajes de Pacho, Ekitike, Kolo Muani y Marmoush han reportado al club alemán unos 305 millones de euros.