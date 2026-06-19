El Milan insiste en fichar a Markus Krösche y Timmo Hardung pese al bloqueo del Eintracht de Fráncfort. El club rossonero quiere al director técnico y al director deportivo alemanes, y en las últimas horas ha seguido negociando para traerlos como sustitutos de Giorgio Furlani e Igli Tare, tal como quiere Gerry Cardinale.
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El Milan no renuncia a Krosche y Hardung: ha habido nuevos contactos y existen tres alternativas
LA INDEMNIZACIÓN Y EL OBSTÁCULO: EINTRACHT
Según la Gazzetta dello Sport, se espera que el club alemán suavice su postura tras una indemnización acordada; pero por ahora no hay señales alentadoras desde Fráncfort, aunque Krosche y Hardung aceptaron hace una semana la propuesta del AC Milan, ligada a la llegada de Rubén Amorim al banquillo.
LA IDEA DE OZEK
El club alemán no quiere prescindir de su director técnico y su director deportivo en la segunda quincena de junio por un desajuste en la planificación de la próxima temporada. Por eso, no descarta fichar a Devin Ozek, de 31 años, quien acaba de dejar el Fenerbaçe y fue sucesor de Simon Rolfes en el Leverkusen.
PISTAS DE KIROVSKI Y TETI
Otra opción es Jovan Kirovski, hombre de confianza de Ibrahimovic y director deportivo de Milan Futuro. También suena Donato Lomonte, jefe de ojeadores con licencia para ser director deportivo, y Bobby Gardiner, analista de big data en pleno auge, a quien pronto se le podría confiar la coordinación del área de ojeadores con la ayuda de Amorim como entrenador-gerente. También se considera a Domenico Teti, exjugador del Wolverhampton respaldado por Jorge Mendes, para el cargo de director deportivo.