Un defensa central y un mediapunta. Cerrada la llegada desde el Estrasburgo de Diego Moreira, que ayer pasó el reconocimiento médico y hoy será oficializado, el Milan quiere darle a Amorim otros dos refuerzos que permitan al equipo dar el salto de calidad definitivo. Las prioridades se conocen desde hace tiempo: hace falta un mediapunta que pueda jugar junto a Pulisic por detrás de Gonçalo Ramos, y un defensa central que pueda liderar la línea junto a Pavlovic y Gila. Entre los perfiles que maneja el Milan están Tiago Gabriel, del Lecce, y, sobre todo, Goncalo Inacio, del Sporting de Lisboa, a quien Amorim conoce muy bien. El nombre del jugador nacido en 2001 ya salió en las conversaciones de junio entre el entrenador portugués, Cardinale y el equipo de mercado, y en estas dos últimas semanas de mercado podría volver a cobrar fuerza.
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El Milan no renuncia a Gonçalo Inácio: entre la cláusula, el coste del traspaso y la apertura del jugador
Cláusula de rescisión muy alta
Las dificultades para llegar al central formado en la cantera de los Leones son muchas, pero la operación no es imposible. Gonçalo Inacio es un pilar del Sporting de Lisboa de Rui Borges y desde este año, favorecido por la salida de Hjulmand al Atlético de Madrid, se ha convertido en su capitán, pero para el club de la capital portuguesa no es intransferible. Todos tienen un precio, incluido Inacio, que sigue teniendo una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. El pasado diciembre, cuando renovó su contrato hasta 2030, dijo no a la propuesta del club de elevarla hasta 80. A estas alturas del mercado, con la cercanía del 1 de septiembre y con el Sporting obligado a encontrar un sustituto, es difícil pensar que pueda salir a precio de saldo.
Inácio se abre, depende del Sporting
Para sacarlo del Sporting hace falta una oferta muy alta, por encima de los 40 millones de euros. Inácio conoce el interés del Milan, pero no está en condiciones de forzar la situación. El Sporting es el equipo de su vida, nunca le haría una faena. Pero si hubiera una negociación, estaría bien dispuesto a cambiar de aires, a trasladarse a Italia, incluso sin Champions League. Según CNN Portugal, después del Mundial se había abierto a una salida, pero entretanto el Sporting ha traspasado a Diomandé al Nottingham Forest y no puede permitirse perder a otro pilar. Mucho dependerá de lo que decida hacer Cardinale, que en esta ventana de mercado ya ha trabajado con Jorge Mendes, agente de Inácio, para las operaciones de Ramos y Moreira.
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