El Milan negocia con el Lyon: quiere el regreso de Zachary Athekame en enero

Athekame, que el año pasado disputó 29 partidos y marcó 2 goles bajo las órdenes de Allegri, es considerado el refuerzo adecuado para la banda derecha: el suplente de Gila si se juega con defensa de cuatro, o el de Chukwueze si se opta por el 3-4-2-1. El Lyon se cierra por el momento, pero hay margen para negociar, sobre todo si logra encontrar una alternativa. La operación solo se ha aplazado: Athekame volverá con toda seguridad a vestir la camiseta del AC Milan en 2027, ya sea en enero o en junio.