No solo la Roma está tras Alessio Cacciamani. El extremo de la generación de 2007, desde hace tiempo en la lista de Gasperini y D'Amico, según Toro.it ha entrado en el punto de mira del Milan, que valora su perfil también de cara al futuro. El exjugador de la Juve Stabia, campeón de Italia sub-18 con el Torino en 2025, no es intransferible, pero para dejarle salir Cairo quiere que se pague el precio justo. En las últimas semanas, el patrón del Torino ha dicho a la propuesta de 12 millones de euros más el 10% sobre una futura reventa de la Roma que, para dejarle salir, pide 20 millones de euros.
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El Milan, interesado en Alessio Cacciamani, del Torino, desafío a la Roma: ¿Alphadjo Cissè en la operación?
La carta de Cissé para convencer al Torino
Antes del final de esta semana podría llegar la nueva oferta de la Roma de 15 millones de euros más un porcentaje sobre una futura reventa, el AC Milan está listo para entrar en juego y, para tener una prioridad sobre el potente carrilero, capaz de jugar en el centro del campo por toda la banda o como extremo de ataque, está dispuesto a aprovechar la carta Alphadjo Cissè, que el Torino ha pedido cedido. En esta ventana de mercado, el AC Milan ha incorporado jugadores caros, talentosos pero sobre todo extranjeros; de cara al futuro, sobre todo por una cuestión de listas, será necesario aumentar el número de italianos en la plantilla. Y Cacciamani está entre los perfiles más interesantes del fútbol made in Italy.
CACCIAMANI QUIERE JUGAR
La llegada desde la Fiorentina de Fortini, con la fórmula de la cesión por un millón de euros con opción de compra fijada en 8 millones y un porcentaje sobre una futura reventa, podría empujar a Cacciamani lejos del Torino. Está claro que el extremo convocado por Baldini para el amistoso contra Grecia del pasado mes de julio quiere jugar con continuidad. No quiere interrumpir su proceso de crecimiento. El año pasado, en su primera verdadera temporada entre los profesionales, sumó 37 apariciones con la Juve Stabia, adornadas con dos goles, dos asistencias, para un total de 2630 minutos; este año quiere dar un paso adelante en su carrera, convertirse también en una opción creíble para Italia. Sea la Roma o el Milan, no quiere pasar un año mirando cómo juegan los demás.
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