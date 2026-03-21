El Milan gana a pesar de un penalti inventado por el VAR: Allegri, en 30 jornadas, supera a Fonseca y Coincecao en 38

Unas breves valoraciones sobre los jugadores, empezando por Maignan,certero en todas las situaciones y auténtico milagroso a mediados de la segunda parte. Pero no solo tuvo mala suerte en el gol encajado y se mostró impotente ante el penalti que sentenció el 3-2 definitivo. En defensa, Tomori recibió una tarjeta amarilla nada más empezar, lo que le frenó, y en la reanudación fue sustituido por el más emprendedor Athekame. De Winter fue burlado por la jugada de Simeone que supuso el 1-1 provisional; Pavlovic, peligroso de cabeza y letal con el pie, con la jugada que dio la ventaja provisional al Rossonero. Imposible juzgarlo por el roce a Simeone que le dio al VAR la oportunidad de proponer un penalti surrealista.





En el centro del campo, Saelemakers brillante como de costumbre. En cambio, Fofana mostró dos caras: explosivo por la banda derecha al inicio, apagado en el área. Por otro lado, Bartesaghi demasiado comedido. Como de costumbre, el destino del Milan dependió de las actuaciones de Modric y Rabiot. El croata y el francés hicieron mucho, incluso demasiado. En la primera parte, sin encontrar apoyo ni participación del resto del equipo. En la segunda, marcando con clase (y con la participación de Pulisic) el segundo gol, el que permitió a Rabiot celebrar por primera vez en San Siro y al equipo continuar con alivio hacia la victoria.





En ataque, ante la mirada de Leao, apostado en la tribuna, el tan esperado Fullkrug mostró precariedad técnica y atlética, ambas bastante previsibles. Pulisic aprovechó mejor la presencia del delantero centro puro, pero siguió con la opacidad que le acompaña en 2026. No obstante, se recuperó en la segunda parte, tras el deprimente dato de nueve balones perdidos en la primera. En los veinte minutos finales, poco o nada que destacar sobre el emprendedor Ricci (en sustitución de Fofana) y sobre el generoso Nkunku, que entró por Fullkrug. Luego también hubo espacio para el reaparecido Giménez, que se empleó a fondo. El Milan se limitó a gestionar el partido, ya casi en el parón internacional.





Al reanudarse la liga habrá un desplazamiento a Nápoles: en la práctica, un duelo directo por el segundo puesto; en teoría, quien gane intentará amenazar al Inter.