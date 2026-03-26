Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Milan Hello Rabiot 16x9Calciomercato
Andrea Longoni

Traducido por

El Milan, este verano más Rabiot y menos Musah: no se puede escatimar en gastos ni ir a lo loco, sobre todo en lo que respecta al delantero centro

FEATURES
Opinion
AC Milán

Las reflexiones de cara al mercado de fichajes de verano

El Milan, actualmente segundo, debe centrarse en terminar la temporada de la mejor manera posible y empezar a planificar también la próxima, con la participación en la próxima Liga de Campeones ya casi asegurada.

El objetivo, creo, deberá ser intentar subir el listón: volver en agosto con un equipo que pueda aspirar al título de liga.

  • SE NECESITAN MOTORES

    Precisamente por eso será necesario un mercado de fichajes de nivel y, sobre todo, escuchar al entrenador, que ya ha dejado claro que quiere jugadores preparados y con experiencia.

    Intentando resumirlo: más Rabiot y menos Musah. En esto tiene toda la razón: es mucho más fácil intentar ganar si en el equipo tienes jugadores del calibre y la experiencia del francés, en lugar de jóvenes como el estadounidense. No tengo nada en contra de este último, pero es un buen ejemplo: son dos imágenes de dos filosofías opuestas. La de Allegri es ganadora.

    El club debe intentar complacerlo, proporcionándole una plantilla mejor que la de la temporada actual. Este año, el Milan es segundo gracias a un trabajo general muy bueno, pero ¿quiénes han sido los líderes en el campo? Maignan, Rabiot y Modric: los tres jugadores más fuertes y con mayor experiencia, y no es casualidad.

    • Anuncios

  • ATAQUE DECISIVO

    El ataque será el punto clave. En este sentido, la búsqueda del delantero centro no es tarea fácil, pero sin duda será la operación más importante. Si el Milan, tras tantos años, da en el clavo con el delantero centro, entonces sí que podrá aspirar a ganar. De lo contrario, persistirían los problemas crónicos que arrastra desde hace algunos años. Es un puesto en el que no se puede escatimar ni actuar a base de intentos y apuestas.

    Es una pena no intentar interponerse entre la Juventus y Vlahovic, porque no hay certezas por ahí. Dusan lo sería y Allegri también lo cree así. Pero quizá, ya sea demasiado tarde.

Serie A
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
AC Milán crest
AC Milán
MIL