El Milan, este verano más Rabiot y menos Musah: no se puede escatimar en gastos ni ir a lo loco, sobre todo en lo que respecta al delantero centro

Precisamente por eso será necesario un mercado de fichajes de nivel y, sobre todo, escuchar al entrenador, que ya ha dejado claro que quiere jugadores preparados y con experiencia.

Intentando resumirlo: más Rabiot y menos Musah. En esto tiene toda la razón: es mucho más fácil intentar ganar si en el equipo tienes jugadores del calibre y la experiencia del francés, en lugar de jóvenes como el estadounidense. No tengo nada en contra de este último, pero es un buen ejemplo: son dos imágenes de dos filosofías opuestas. La de Allegri es ganadora.

El club debe intentar complacerlo, proporcionándole una plantilla mejor que la de la temporada actual. Este año, el Milan es segundo gracias a un trabajo general muy bueno, pero ¿quiénes han sido los líderes en el campo? Maignan, Rabiot y Modric: los tres jugadores más fuertes y con mayor experiencia, y no es casualidad.