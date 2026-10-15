Debía ser el partido del resurgir y la redención, no solo del AC Milan, sino de todo el fútbol italiano, golpeado por las cuatro derrotas en cuatro partidos durante los dos días de Champions League. Y el AC Milan no defraudó: se impuso por un contundente 4-0 en el campo del Salzburgo en la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League.

Pese a las numerosas rotaciones en ambos equipos, los jugadores de Ruben Amorim dominaron el encuentro desde el principio, sin conceder prácticamente nada durante los 90 minutos y el tiempo añadido, y castigaron a la defensa del conjunto austríaco, nada sólida, a la menor oportunidad. El gran protagonista fue Alphadjo Cisse, autor de un triplete de récord para él (el italiano más joven en marcar un triplete en el torneo) y para el club (que no lograba uno desde el de André Silva ante el Astria Vienna en 2017). A sus tres goles se sumó el de Goncalo Ramos, que marcó tras salir del banquillo cuando el partido ya estaba resuelto.





Amorim decide dar confianza a muchos de sus suplentes y alinea de inicio a Camarda, Hutchinson, Loftus-Cheek, Jashari y al propio Cisse, con Rabiot como único titular indiscutible sobre el campo. Una elección que, gracias también a la actuación del francés como líder absoluto, sale a la perfección. Cisse marca primero como oportunista en el área en el minuto 15 y después como rematador en el 32, tras una asistencia de volea de Bartesaghi. En la segunda parte completa el triplete al más puro estilo Pippo Inzaghi: arranca al límite del fuera de juego, de nuevo tras una gran acción de Rabiot. El Salzburgo ofrece muy poca resistencia, encadena errores individuales y colectivos y el AC Milan los aprovecha con facilidad. Así, en el minuto 72, Jashari roba el balón al borde del área y se lo deja a Goncalo Ramos para el 4-0. En los últimos minutos llega la única nota negativa: la imprudencia de Filippo Terracciano, que empuja por detrás a Schmid y es expulsado con roja directa.





La victoria, contundente y convincente, supone un alivio para el AC Milan y para Amorim, que dejan atrás tanto el empate ante el Sassuolo como la derrota por 2-0 en su debut europeo frente al Benfica. La clasificación es ahora menos complicada: el AC Milan ha regresado de lleno a los puestos de playoff y tiene a su alcance la clasificación directa para octavos.





SALZBURGO-AC MILAN 0-4

GOLEADORES: 15' Cisse (M), 33' Cisse (M), 49' Cisse (M), 72' Ramos (M)