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FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

El Milan domina por 4-0 y renace en Salzburgo. Amorim hace muchos cambios y se encuentra con el triplete de Cisse

AC Milán
Salzburgo
Europa League
Salzburgo vs AC Milán
Serie A

Sigue el Salzburgo-Milan, segundo partido de la fase de liga de la Europa League.

Debía ser el partido del resurgir y la redención, no solo del AC Milan, sino de todo el fútbol italiano, golpeado por las cuatro derrotas en cuatro partidos durante los dos días de Champions League. Y el AC Milan no defraudó: se impuso por un contundente 4-0 en el campo del Salzburgo en la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League.

Pese a las numerosas rotaciones en ambos equipos, los jugadores de Ruben Amorim dominaron el encuentro desde el principio, sin conceder prácticamente nada durante los 90 minutos y el tiempo añadido, y castigaron a la defensa del conjunto austríaco, nada sólida, a la menor oportunidad. El gran protagonista fue Alphadjo Cisse, autor de un triplete de récord para él (el italiano más joven en marcar un triplete en el torneo) y para el club (que no lograba uno desde el de André Silva ante el Astria Vienna en 2017). A sus tres goles se sumó el de Goncalo Ramos, que marcó tras salir del banquillo cuando el partido ya estaba resuelto.


Amorim decide dar confianza a muchos de sus suplentes y alinea de inicio a Camarda, Hutchinson, Loftus-Cheek, Jashari y al propio Cisse, con Rabiot como único titular indiscutible sobre el campo. Una elección que, gracias también a la actuación del francés como líder absoluto, sale a la perfección. Cisse marca primero como oportunista en el área en el minuto 15 y después como rematador en el 32, tras una asistencia de volea de Bartesaghi. En la segunda parte completa el triplete al más puro estilo Pippo Inzaghi: arranca al límite del fuera de juego, de nuevo tras una gran acción de Rabiot. El Salzburgo ofrece muy poca resistencia, encadena errores individuales y colectivos y el AC Milan los aprovecha con facilidad. Así, en el minuto 72, Jashari roba el balón al borde del área y se lo deja a Goncalo Ramos para el 4-0. En los últimos minutos llega la única nota negativa: la imprudencia de Filippo Terracciano, que empuja por detrás a Schmid y es expulsado con roja directa.


La victoria, contundente y convincente, supone un alivio para el AC Milan y para Amorim, que dejan atrás tanto el empate ante el Sassuolo como la derrota por 2-0 en su debut europeo frente al Benfica. La clasificación es ahora menos complicada: el AC Milan ha regresado de lleno a los puestos de playoff y tiene a su alcance la clasificación directa para octavos.


SALZBURGO-AC MILAN 0-4

GOLEADORES: 15' Cisse (M), 33' Cisse (M), 49' Cisse (M), 72' Ramos (M)

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    83' ROJA A TERRACCIANO - Contraataque vertical del Salzburgo tras una falta mal aprovechada por el Milan. Terracciano persigue a Schmid desde atrás y lo empuja por la espalda con la mano abierta, haciéndolo caer. Fesnic considera que era una ocasión manifiesta de gol y le muestra la roja directa por DOGSO.


    72' GOL - Mala pérdida de balón de la defensa del Salzburgo. Jashari recupera en la frontal del área y el balón llega a Goncalo Ramos, que se coordina bien y bate al portero por el palo largo.


    68' OCASIÓN - Otro pase en profundidad, esta vez de Modric, que pone en apuros a la defensa austriaca. Hutchinson recorta hacia dentro con la zurda y supera a Schmid, pero esta vez Zawieschitzky responde y manda el balón a córner, aunque el disparo le pilla a contrapié en el primer palo.


    49' GOL Y LARGA REVISIÓN DEL VAR - Otro desajuste defensivo del Milan, pero Pavlovic corrige, relanza la jugada y envía un pase en profundidad a Loftus-Cheek. El balón llega a Rabiot, que se incorpora por fuera y centra al corazón del área, donde Cisse vuelve a marcar al primer toque, como un auténtico delantero. Larga revisión del VAR por la ajustada posición del atacante italiano, pero finalmente Zabransky lo habilita por muy poco. Triplete confirmado.


    48' OCASIÓN - Primer aviso del Salzburgo: Lindstrom sirve el balón a Morgalla, cuyo disparo se marcha fuera por poco.


    33' GOL - Magnífico pase de Rabiot, que desde la derecha encuentra el desmarque en profundidad de Bartesaghi por la izquierda. Este asiste de primeras hacia el centro del área, donde Cisse, completamente libre de marca, bate por segunda vez a Zawieschitzky


    25' OCASIÓN - Potente disparo lejano de Mazurek. El balón toma una trayectoria extraña y pasa rozando el lateral de la portería defendida por Maignan.


    21' AMARILLA - Amonestado Hutchinson, que derriba fortuitamente a Mazurek al cruzarse con él mientras corren, sin mirar al rival. Fesnic interpreta la acción como voluntaria y le muestra la amarilla.


    17' SALVADA SOBRE LA LÍNEA - Rabiot, al límite del fuera de juego, inicia una jugada que deja a Loftus-Cheek mano a mano con Zawieschitzky, que salva el resultado al salir por abajo. El balón cae a los pies de Hutchinson, que remata con todo a favor, pero Boma salva sobre la línea y desvía a córner con el portero ya batido.


    15' GOL - Primera gran jugada de Hutchinson, que llega por la derecha y centra para encontrar el desmarque de Cisse en el centro del área. El italiano se adelanta a Morgalla y bate a Zawieschitzky


    13' OCASIÓN - Gran jugada vertical del Milan y de Cisse, que combina con Bartesaghi y penetra en el área, pero un desafortunado último control facilita la intervención de Zawieschitzky.


    8' OCASIÓN - Balón largo para Bartesaghi, que llega hasta la línea de fondo y pone un centro tenso al corazón del área para encontrar el desmarque en profundidad de Rabiot. Su remate de volea con la derecha va hacia la portería, pero encuentra el desafortunado desvío de Camarda, que salva al Salzburgo.


    0' El partido arranca en el Red Bull Arena de Salzburgo a las 18:45


    AQUÍ, DATOS, ESTADÍSTICAS Y DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

  • SALZBURGO-MILAN: FICHA DEL PARTIDO

    Salzburgo-Milan 0-4


    Goleadores: 15' Cisse (M), 33' Cisse (M), 49' Cisse (M), 72' Ramos (M)


    SALZBURGO (4-2-3-1): Zawiescitzky; Morgalla (82' Drexler), Boma, Zabransky, Schmid;Barry, Mazurek; Lindstrom (74' Redzic), Kitano (60' Diakite), Baidoo (60' Vertessen) Tabakovic (75' Camara).

    Suplentes: Fructhl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Kratzig, Lainer.

    Entrenador: Röhl.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori (67' Terracciano F.), De Winter, Pavlovic (81' Diawara), Bartesaghi; Jashari, Rabiot (61' Modric); Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse (61' Pulisc); Camarda (61' Goncalo Ramos).

    Suplentes: Torriani, Estupinan, Chukwueze, Moreira, Comotto, Gila, Terracciano, Musah.

    Entrenador: Amorim


    Árbitro: Fesnic (ROM)

    Amonestados: Hutchinson (M), Zabransky (S)

    Expulsados: Terracciano (M)

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