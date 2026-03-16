El Milan debe plantearse la venta de Leao: rinde menos que Lautaro, Yildiz, McTominay y Malen

Una cosa es segura: el portugués con el dorsal número 10, con el sueldo más alto del equipo y con más habilidad y talento que muchos de sus compañeros, casi nunca consigue rendir por encima de un nivel aceptable.

Esta temporada ha jugado partidos buenos (pocos), decentes (algunos), suficientes (la mayor parte) y algunos muy insuficientes.

Por usar una metáfora que se emplea en algunas situaciones: Leao no es la guinda del pastel, pero tampoco es el pastel; es un jugador del que nunca sabes lo que te puede dar.

Esta sensación se ve agravada y subrayada por su actitud irreverente en el momento de la sustitución, a pesar del intento de Maignan de calmarlo y del de Allegri de mimarlo.