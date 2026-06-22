El Milán, campeón de Italia sub-15 gracias al pequeño Yamal: así es Jadid, el goleador de 700 goles

Jadid ha marcado casi 700 goles en las categorías inferiores del Milan, cifra que lo acerca, en cuestión de récords, al jugador más comentado de la cantera: Francesco Camarda. Técnicamente, la comparación no funciona: Camarda es un francotirador en el área, mientras que Jadid crea juego, encara al rival y avanza hacia la portería con el balón.





Ante la portería muestra el instinto asesino de los grandes goleadores: casi nunca falla cuando tiene ocasión.



