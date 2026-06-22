El 2-0 ante el Empoli dio al Milan sub-15 su cuarto título en esta categoría, tras los de 1992, 2010 y 2022. Manna y el joven Jadid marcaron en la primera parte, recompensando el trabajo diario en el Puma House Football.
Traducido por
El Milán, campeón de Italia sub-15 gracias al pequeño Yamal: así es Jadid, el goleador de 700 goles
CONÓCELO: JADID
Akram Jadid, nacido en 2011, destaca en el fútbol. Su talento le permite jugar con categorías superiores, incluso en el sub-17. Sabe recibir de espaldas, pedir el balón y protegerlo con fuerza. Pero brilla cuando tiene espacio: encara, avanza y marca, mucho y de todos los modos. La comparación con Yamal surge de sus orígenes y de su habilidad para regatear y marcar, no de una predicción de carrera.
700 GOLES CON LA CAMISETA ROSSONERO
Jadid ha marcado casi 700 goles en las categorías inferiores del Milan, cifra que lo acerca, en cuestión de récords, al jugador más comentado de la cantera: Francesco Camarda. Técnicamente, la comparación no funciona: Camarda es un francotirador en el área, mientras que Jadid crea juego, encara al rival y avanza hacia la portería con el balón.
Ante la portería muestra el instinto asesino de los grandes goleadores: casi nunca falla cuando tiene ocasión.
ENTRE ITALIA Y MARRUECOS
Jadid, con nacionalidad marroquí e italiana, ha jugado dos partidos con la sub-16 deMarruecos y ninguno con Italia. La Federación aún busca convencer al joven talento del Milan.