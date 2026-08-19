Aunque el Manchester City ha asegurado un importante retorno por el jugador que fichó por 55 millones de euros hace un año, el Milan es el verdadero vencedor en lo económico. Cuando el club italiano vendió a Reijnders el pasado verano, incluyó hasta 14 millones de euros en variables por rendimiento. Y, lo que es más importante, anticipó una salida rápida e introdujo una cláusula inteligente. Este acuerdo específico garantizaba que, si el Manchester City vendía a Reijnders durante el primer año, tendría que pagar el paquete completo de 14 millones de euros, independientemente de si alcanzaba objetivos como ganar la Champions League o el Balón de Oro.