El AC Milan da un nuevo paso en el camino de crecimiento del fútbol femenino juvenil: por primera vez en Italia, dos equipos femeninos participarán en una competición masculina profesionalista. El AC Milan es el primer club italiano en tomar esta decisión, nacida de la voluntad de ofrecer a sus jóvenes futbolistas un contexto cada vez más competitivo y estimulante, capaz de acompañar su desarrollo y elevar aún más su nivel.
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El Milan abre un nuevo camino para el fútbol femenino: dos equipos participarán en un campeonato masculino profesional
Sub-15 y Sub-17
El enfrentamiento con equipos masculinos integrados en un campeonato profesional representará una importante oportunidad de crecimiento desde el punto de vista técnico, físico y de la intensidad de juego, permitiendo a las jóvenes del AC Milan medirse a nuevas dificultades y acelerar su proceso formativo.
Una decisión innovadora que confirma la voluntad del AC Milan de invertir en el crecimiento y la valorización del talento, creando para sus jóvenes futbolistas las mejores condiciones posibles para expresar su potencial.
Las categorías implicadas son la sub-17 y la sub-15, que se enfrentarán respectivamente a los chicos sub-14 y sub-13.
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