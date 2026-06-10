El milagro de Craig Gordon, el jugador más veterano del Mundial: «Podrías quedarte paralítico, incluso morir»

En el documental de laBBC, el portero admitió temer por su carrera y su familia: quería seguir siendo un padre presente.





Desde su debut con la selección en 2004, las lesiones —tobillos, cuello, hombro, fracturas y una tendinitis rotuliana que lo marginó dos años— amenazaron su retiro. Aun así, nunca renunció a su sueño.





Doce años después, está a un paso del Mundial. «Muchas veces pensé que esta oportunidad se había esfumado. Estar aquí hoy es algo especial», declaró con emoción. Ahora Clarke debe elegir entre la experiencia de Gordon y la de Gunn para el debut contra Haití, decisión difícil por la poca actividad reciente de ambos. El exinternacional Alan Hutton lo tiene claro: «Por experiencia y por todo lo que ha demostrado, Gordon parte con ventaja».











